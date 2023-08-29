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اسطنبول ليست مدينة عريقة فحسب!.. بل مدينة تطل على الشطرين الآسيوي والأوروبي في شبه خليج القرن.

اسطنبول عاصمة المدن والإمبراطوريات التي مرت في تاريخها بين ماض وحاضر ومستقبل زاهر على كل المستويات والأصعدة.

اسطنبول مدينة تركية ساحرة الجمال والتاريخ الغني والسياحة المتنوعة، موزاييك مختلف ألوانه وأشكاله وصوره!

الله يا اسطنبول إذا رجعت من الدول الاسكندنافية والأوروبية الغالية تشعر بالانحياز لتركيا لأنها أرخص كثيرا من دول الجوار.

هي قبلة السياح العرب اليوم والأجناس الأخرى، والبشر يأتونها من كل حدب وصوب!.

زرتها في آخر شهر 7 عام 1990 عندما وقع الاحتلال العراقي الصدامي الغاشم لبلدي الكويت ومع تزايد الظهور والبروز التركي أخذني الحنين اليوم إليها، فأنا لا أنسى أبدا انها (القسطنطينية) بكل مكانتها التاريخية و(ملتقى العالم) كما يقول الإعلام التركي والعالمي. أنا اليوم سأنقل قارئي في جولة سياحية، مشيدا بالطيران التركي (الخطوط التركية) الذي تسيد الأجواء بعيدا عن الدهاليز السياسية، مؤكدا على أهمية الإشادة بالدور التاريخي الذي لعبه الرئيس أردوغان في هذا البروز التركي العالمي اليوم، فالكل صار اليوم يعمل حساب تركيا!

في مطار الكويت لفت نظري حجم الرحلات الكويتية المغادرة أو القادمة من اسطنبول أو مطار صبيحة، إضافة الى تزايد حجم شراء العقار التركي من الكويتيين في السنوات الأخيرة التي مضت، وكذلك تصدر شركات السفر والسياحة التي تنظم الرحلات الى المدن التركية، وهناك سوق كويتي سياحي مسافر على مدار الوقت.. في تركيا تجد كل الفصول في مدنها وقراها لكن تبقى اسطنبول عاصمة (السياحة والسياسة) وهي اليوم بجدارة وتوهج تحتل مكانا مرموقا في تصنيف الدول الأكثر جذبا للسياح حول العالم.



اسطنبول مدينة ترسم وتطرز فصول السنة بجمالها الطبيعي وإمكانياتها السياحية وكوادرها البشرية وهي اليوم تتربع بكل جدارة على قائمة مدن العالم اقتصاديا وتنمويا.



يا الله.. ما أجمل مدينة اسطنبول الرومانية التي غدت الآن عاصمة العثمانيين الأتراك!







اسطنبول جمعت الحضارات والأديان بجسريها على ضفاف البوسفور، كما حولت في خطوة ذكية كثيرا من مبانيها الأثرية الى فنادق ومزارات ومتاحف، فغدت اسطنبول عروس التاريخ وهذا الزمان والحاضر!



تأسرني اسطنبول بأسوارها وقلاعها وحصونها وقصورها وبواباتها الحصينة!



جميل ميدان تقسيم، قلب اسطنبولي لا يتوقف عن الخفقان يعطيها سحر الشرق وإبهار الغرب ومحبة العرب وفخر المسلمين، وإعجاب المسيحيين ورضا السائحين والزوار المعجبين!







قارئي الكريم: أصحبك معي في جولة لاكتشاف تركيا السياحية التي تلبي جميع الأذواق وتستقبل أفواج السواح من القارات لأنها كما يقولون ملتقى العالم!



في تركيا لكل سائح ذوقه والتسوق هناك يشد السائح من جيبه ليصرف اليورو والدولار وكل العملات إلى الليرة التركية!



اسطنبول أكيد تبعث في قلب كل محب للجمال والنجاح إشارة وهذا الإكسير التركي المتوهج اليوم بالصدارة والمرتبط بالتاريخ والجغرافيا والمكان والسكان والسياحة.



اسطنبول عزيزي القارئ كوكتيل عجيب من المآذن والكنائس والأجراس والأديرة والحصون والمتاحف.



عظمة اسطنبول أن 3 امبراطوريات اتخذتها عاصمة منذ ما قبل الميلاد ما شكل رونقها الخارجي والداخلي.



بحران كبيران الأسود ومرمرة يقسمانها الى شطرين (آسيوي وأوروبي) فتعال معي عزيزي القارئ الكريم لتتعرف على اسطنبول وما أدراك ما: Istanbul؟!







اقرأ.. وتمعن.. واستمتع..



مطار اسطنبول العجيب!



إذا نزلت فيه أو غادرت ستبقى صورته مطبوعة في ذهنك، انك زرت واحدا من أكبر مطارات العالم والذي تبلغ مساحته 765 ألف متر مربع، وهو اليوم المطار الذي يربط جميع القارات بتركيا، لذا أطلق الشعار (تركيا ملتقى العالم)!



يقع هذا المطار الجميل في الضفة الأوروبية مطلا على البحر الأسود، وفيه تجد وسائل النقل العامة مثل الباصات والتاكسي والسيارات الخاصة.







افتتح هذا المطار رسميا في تاريخ 29 أكتوبر 2018، وبوشر العمل به في تاريخ 6 أبريل 2019 .



وأنت تتجول في اسطنبول يلفت نظرك حجم الأسواق الحرة والمتاجر العالمية والمطاعم والكافيهات.



أعجبتني جدا قاعة رجال الأعمال وما تقدمه لزائريها من خدمات.



لقد أطلت النظر في هذه الجموع السياحية ورأيت كيف سارت عملية الانتهاء من إجراءات ختم الجوازات بسهولة ويسر وانسيابية، انه كادر وظيفي يعرف مهامه ومسؤولياته ما جعلهم اليوم من أحسن وأفضل المطارات في العالم!



الخطوط الجوية التركية



تحولت الخطوط الجوية التركية اليوم الى ناقل عملاق تحتل الصدارة عالميا وحجزت مكانا متفوقا ومتقدما بين شركات الطيران، ولديها الآن عشرات الرحلات من الكويت الى تركيا او العكس، وحققت على مدى السنوات التي مرت نموا، ومن المتوقع ان تحقق معدلات أعلى في المبيعات لدول الخليج العربية خاصة انها تربط الشرق العربي بتركيا وعبر أوروبا ما يحقق لها فرصة تضاعف هذه الصناعة السياحية، يكفي ان تعلم عزيزي القارئ ان لديها أكثر من 450 طائرة، والخطوط الجوية التركية تم اختيارها كأفضل شركة طيران في أوروبا أكثر من 5 مرات.. وهم اليوم أسرع الناقلات نموا.. برافو!









دراسة: اسطنبول الأولى تنموياً



أكدت دراسة بريطانية حديثة شاركت بها الكلية البريطانية لعلوم الاقتصاد ان نصف إجمالي الناتج للاقتصاد العالمي مصدره 150 منطقة ومدينة كبيرة، وأكدت الدراسة التي تتابعها الجهات الاقتصادية في مختلف الدول ان 12% من سكان العالم من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة يحققون نحو 46% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي وان دور الدول الصناعية الغربية من هذا الإنتاج أقل من دور دول أخرى غير صناعية، واعتبرت الدراسة اسطنبول في المركز الأول كمدينة آسيوية تليها الصين وهونغ كونغ والبيرو واحتلت مدينة دوسلدورف الألمانية المركز التاسع والثمانين في ترتيب المدن الكبرى في الناتج الاقتصادي.







زوار اسطنبول



جامع السلطان أحمد هو واحد من أبرز المزارات السياحية التي يرغب السياح برؤيتها ويعرف باسم الجامع الأزرق ومتحف آيا صوفيا وكان عبارة عن كاتدرائية سابقة تم تحويله الى مسجد في عصر العثمانيين ثم حوله الزعيم التركي كمال أتاتورك الى متحف.



وتتضح في معالم المسجد معالم الكنيسة.







السوق المسقوف



زوار اسطنبول يحبون الأسواق التركية المنوعة التي ترضي جميع الأذواق بمعروضاتها المختلفة الغالية والرخيصة وأيضا في الأسواق أشهر الماركات العالمية، ومن أشهر الأسواق التي زرتها وأعجبت بها (السوق المسقوف) أو ما يسمى (جراند بازار) والذي تم تشييده بمنتصف القرن الـ 15 في عهد محمد الفاتح.



فنادق متنوعة الأسعار



تضم اسطنبول بين جنباتها مجموعة كبيرة من الفنادق ذات الأسعار المتفاوتة فئة 7 نجوم او 5 نجوم أقل أو أرفع تتمركز هذه الفنادق في مناطق بارزة في منطقة تقسيم او تطل على بحر البوسفور، وقد تم تحويل كثيرا من الأبنية القديمة من العصور الوسطى الى فنادق وكل فندق حسب سعره وخدماته، وتضم هذه الفنادق مطاعم وصالات ترفيهية وقاعات مختلفة الاستخدامات مثل حمامات السباحة وقاعات رجال الأعمال وورش الدورات والفعاليات.









شارع الاستقلال وميدان تقسيم



يذكرني بشوارعنا مع الفارق!



في اسطنبول يعد شارع الاستقلال قلبها النابض، ففي هذا الشارع تجد دائما جمهرة من مجاميع شباب تركية يقضون في أرجائه أوقاتهم، يضم هذا الشارع الكثير من المباني الأثرية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية والمكتبات والملاهي الليلية والسفارات المختلفة والقنصليات الديبلوماسية.



في نهاية شارع الاستقلال يقع ميدان (تقسيم)، حيث النصب التذكاري والتماثيل البرونزية الملتفة بالرخام الإيطالي الأحمر والأخضر، وبائعو المعجنات والكعك وتسمى (سميط سراي) وتبقى الحقيقة الاستقلال وتقسيم يرتادهما السائح بمحبة!



التاريخ يطرز المجد!



اسطنبول ليست مدية عادية، بل هي من أعرق مدن العالم لأن التاريخ يذكر لنا ان دولة الروم العظيمة في وقتها أرادت في عام 324م وبأمر من الإمبراطور الروماني قسطنطين العظيم أمرت بتشييد مدينة جديدة في موضع مدينة يونانية صغيرة تعرف باسم بيزنطة وفي سنة 330 أصبحت المدينة التي عرفت باسم القسطنطينية عاصمة للدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية اي دولة الروم العظيمة! وفتحها القائد التاريخي محمد الفاتح رحمه الله.



اسطنبول مدينة غير عادية جمعت المجد التاريخي والأديان على حد سواء!









بانوراما غالاتا



من أشهر المعالم الاسطنبولية في تركيا برج غالاتا الذي يعرض لك مدينة اسطنبول بإطلالتها الاستراتيجية على ساحل البوسفور الأزرق.



برج غالاتا شيد في القرن الخامس وأعيد بناء هذا البرج مرة ثانية خلال العهد العثماني في منتصف القرن الـ 14 ثم شب حريق في القرن الـ 16 واستخدم كسجن ومرصد فلكي على مدار قرون. يتكون برج غالاتا من 9 طوابق بارتفاع 67 مترا عن سطح البحر و35 مترا فوق مستوى سطح البحر.



جسر البوسفور المعلق



يشدك جسر البوسفور في اسطنبول الذي صار اليوم من أبرز المعالم السياحية المفضلة للسياح القادمين الى تركيا. بني هذا الجسر في عام 1973 طوله حوالي 1569 مترا وعرضه 33 مترا وارتفاعه 64 مترا.



وكثيرا ما تقام به سباقات الماراثون للهواة والمحترفين وفي جنباته كثير من المطاعم والكافيهات.



يعبر الجسر يوميا آلاف السيارات والحافلات والشاحنات لنقل البضائع.









كروز في اسطنبول



عزيزي القارئ: إذا زرت تركيا فاحرص على ألا تطوف الكروز البحري لأسباب كثيرة منها التجربة!



رحلات الكروز في تركيا خاصة من ميناء اسطنبول ومحطات انطلاق الكروزات والسفن والقوارب السياحية متعة لا تعادلها متعة وحرفة وصناعة تركية اليوم تخدم أكثر من 32 مليون مسافر خاضوا عباب البحر في عام 2020!



فعلا مغامرة جميلة تجربة كروز بحري يأخذك في جولة في المدن التركية داخليا او خارجيا بأنسب الأسعار المعروضة في الموسم الصيفي أو الشتوي خاصة رحلات العوائل السياحية.



جميل ان تجوب بحر البوسفور أو مرمرة وتشاهد مناظر اسطنبول الخلابة خاصة ما يقدم من أطباق (السي فود) من المأكولات البحرية اللذيذة.



صناعة الرحلات البحرية التركية تأخذك ما بين أوروبا وآسيا، لذا إذا كنت في تركيا لا يفوتك هذا الأمر ومارس هذه التجربة واحجز رحلتك الكروزية أو على المراكب الصغيرة والعبارات ويزيد عددها على 400 سفينة سياحية وما تقدمه من برامج وفعاليات ترفيهية سياحية ومشاهدة مسارات الرحلة المائية وذكريات لا تنسى من عجائب البحار التركية.



رحلة الكروز البحرية من اسطنبول تمتد حوالي 3 ساعات ذهابا وإيابا وفيها تشاهد بانوراما اسطنبول في تجربة لا تنسى من على الكروز البحري أو الميناء الأرضي فكلاهما يوفران المال.



كلي أمل بالعودة إلى تركيا لتغطية بقية المناطق، والشكر كل الشكر إلى السائق (ياسين) الذي رافقني في اسطنبول وتحملني وأنا أقوم بعملي، وكان خير معين لي في الإجابة عن كثير من الأسئلة.. تركيا صارت للكويتيين المحطة الأولى في السفر الآن!



قارئي الكريم في كل مكان، الهمسة لك: Enjoy.





















































أسرار سفرة الكروز البحري!

المحطة الأولى: براغ.. تعدّل المزاج!.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

المحطة الثانية: كوبنهاغن.. مرفأ التجار.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

المحطة الثالثة: إيدفيورد.. المدينة الهادئة.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

المحطة الرابعة: جيرانجير .. أجمل المضائق النرويجية.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

المحطة الخامسة: أليسوند.. مدخلك التاريخي لمعرفة أرض الفايكنغ وتراثهـم!.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

المحطة السادسة: غوتنبــرغ لندن الصغرى السويدية.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

المحطة السابعة: إزميت التركية قمر منير في ليل الظلمة!.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

المحطة الثامنة: سبانجــا.. مدينة الأحلام.. بقلم: يوسف عبدالرحمن





