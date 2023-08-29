

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب انطلاق الدورة الـ 15 من مهرجان «صيفي ثقافي» في الثالث من سبتمبر المقبل تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.



وقال الأمين العام للمجلس د.محمد الجسار في تصريح صحافي إن هذه الدورة التي تأتي بعد غياب استمر ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا ستشهد احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أنشئ بمرسوم أميري صادر بتاريخ 17 يوليو 1973.



وأضاف أن احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس المجلس ستنطلق في افتتاحية المهرجان وهي ليلة تكريم سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد وبقيادة المايسترو د.عماد عاشور على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لتنطلق بعدها بقية فعاليات «صيفي ثقافي».



وأشار الى أن فعاليات المهرجان الذي سيستمر حتى الـ 17 من سبتمبر المقبل ستشهد تنوعا بين أمسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وأمسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية وأثرية.



وأوضح أن هذه الفعاليات ستقام في عدة أماكن مثل مكتبة الكويت الوطنية ومتحف الكويت الوطني ومجمع الأفنيوز، كما سيتم تقديم عدد من الورش التدريبية للجمهور لمختلف الفئات العمرية.



ولفت الى أن هذه الفعاليات تسهم في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات ثقافية من القطاعات الأهلية وبإشراف أساتذة مختصين.



بدورها، قالت الامين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون عائشة المحمود في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يحتضن افتتاح المهرجان إن الدورة المقبلة مختلفة ومميزة كونها تشمل جميع أطياف المجتمع من أطفال ويافعين وبالغين ولا تقتصر على البالغين كما في السابق.



وأشارت الى ان احتفالية المجلس بمرور 50 عاما على تأسيسه تبدأ مع انطلاقة مهرجان «صيفي ثقافي 15» وتستمر حتى مهرجان القرين الثقافي في فبراير المقبل.



وبينت المحمود أن الدورة الحالية من المهرجان تمتاز كذلك بتعدد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ومع القطاع الخاص وفيها ما يقارب 30 فعالية ونشاطا ثقافيا متنوعا.