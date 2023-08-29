عبدالحميد الخطيب



أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، ان المجلس يحرص على ان يختار افضل الفعاليات الفنية والثقافية التي ترضي جميع الاذواق، وتكون على اعلى مستوى، مشيرا الى ان مهرجان الموسيقى الدولي الـ 23 سيشهد هذا العام خمس حفلات متنوعة بمشاركة عدد من المطربين المتميزين.



جاء ذلك خلال حديث الزامل مع وسائل الاعلام اثناء جولة تفقدية لقيادات المجلس الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي للوقوف على آخر الاستعدادات لإقامة مهرجاني «الموسيقى الدولي 23» و«صيفي ثقافي 15» في مسرحي «الوطني» و«الدراما»، وصاحبه في الجولة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود، مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني محمد بن رضا، مدير إدارة الاتصال والإعلام في المجلس يوسف الجمعان، ومراقب مركز الشيخ جابر خالد الفيلكاوي، مسؤول العلاقات العامة في مركز الشيخ جابر الثقافي بدر الزواوي.



وقال الزامل: يشهد مهرجان الموسيقى الدولي، الذي سيقام في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر المقبل، خمس حفلات، وتعمدنا ان يكون ضمن انشطته اول تكريم لفنان من خارج الكويت وهو الملحن القدير عبدالرب إدريس من المملكة العربية السعودية، لتاريخه الطويل وتأثيره في الفن الخليجي، وتصاحبه الفرقة بقيادة المايسترو أيوب خضر.



وتابع: خلال الحفل سيقوم وزير الإعلام بتكريم الفنان عبدالرب ادريس، بعد تقديم فيلم قصير عن مسيرته، ويشارك بالغناء كل من المطربين مساعد البلوشي، بدر نوري، فهد السالم، وهناك لفتة كريمة للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، حيث سيتم تقديم أحد اعماله، وذلك بحضور ضيوف من الخليج، وهم الملحن ناصر الصالح - السعودية، الكاتب ابراهيم جمعة - الامارات، المطرب علي عبدالستار- قطر، د.ناصر الطائي مستشار الاوبرا في سلطنة عمان، الفنان أحمد الجميري - البحرين، ومدير المسرح الوطني الفنان علي جمعة.



وأردف الزامل: اليوم الثاني سيتم تقديم حفل تركي لأعمال الفنانة الراحلة بيرغن، تحت قيادة المايسترو د.بسام البلوشي، والحفل الثالث تحييه «جوقة» تقدم اغاني كويتية وخليجية وعربية على شكل «ميدلي» بقيادة الملحن محمد البعيجان، اما اليوم الرابع فهناك جلسة حوارية مع د.عبدالرب ادريس للحديث عن تجربته الفنية، وفي حفل الختام تقدم الفرقة المصرية عرضا خاصا لـ«موسيقار الأجيال» محمد عبدالوهاب تحت قيادة المايسترو د.محمد الموجي.



من جانبها، قالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود: نسعد بعودة مهرجان «صيفي ثقافي» بعد انقطاع بسبب ظروف جائحة «كورونا»، ويأتي المهرجان هذا العام بصيغة متنوعة، حيث يضم أنشطة ثقافية متنوعة موجهة للكبار والأطفال فيها الكثير من المفاهيم الحضارية الجديدة، ويتزامن ذلك مع اطلاق «البودكاست الثقافي» بالتعاون مع منصة «طروس» للاحتفاء بعدد من الرواد والكتاب والأدباء، ايضا نحتفي بعدد من المبادرات الثقافية والجهات الأدبية داخل الكويت ومؤسسات المجتمع المدني مثل رابطة الأدباء والملتقى الأدبي وكذلك مبادرة «حروف»، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والشعرية والحرف اليدوية وغيرها من الأنشطة.