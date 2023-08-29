عبدالحميد الخطيب



للفنان دور مهم في التوعية بالأمراض وإلقاء الضوء على القضايا الصحية المختلفة لتثقيف الناس، وإلهام المجتمع لاتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على السلامة العامة، ويمكن للفنان أيضا أن يشارك تجاربه الشخصية مع المرض والعلاج عبر القنوات الإعلامية المختلفة، ما يعزز التوعية ويخلق تواصلا مع الجمهور، وقد يكون لهذا التواصل تأثير قوي في التشجيع على الوقاية والاهتمام بالصحة.



وفي هذا الإطار، قامت الفنانة فخرية خميس بنقل تجربتها التي مرت بها مع مرض عضال في الثدي، عبر «السوشيال ميديا»، وكيف التزمت بالعلاج والمتابعة الدورية مع الأطباء حتى وصلت الى التعافي، حتى يستفيد غيرها من تجربتها، لكن البعض وجه لها اتهامات بأنها «تتاجر» بمرضها، وهو ما نفته تماما، مؤكدة انها كانت تتحدث عن مرضها وعلاجها لزرع الأمل في قلوب الذين يمرون بالظروف نفسها.



وشددت خميس على انها ترفض ان يقال إنها عاشت تجربة قاسية نتيجة إصابتها بسرطان الثدي! وقالت في منشور عبر حسابها في «انستغرام»: «لقد وصفت حالتي عن إصابتي بالمرض حينما تلقيت الخبر من أطباء عمان في سبتمبر 2020، ما شكيت ولا بكيت، بس لله دعيت أن يلهمني الصبر والقوة في التحمل ليس إلا».



وتابعت: «أنا لا أتاجر بالترويج عن مرضي باستياء، لكن أزرع أمل تجربتي بإيمان، وكيف كنت وأصبحت قبل العلاج وبعده، وكأنه عارض صحي نحو الشفاء، وكان علاجي والشفاء التام من الداء في ديسمبر 2021».