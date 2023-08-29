جددت سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية دعوتها المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى مصر إلى ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى عند الوصول إلى المنافذ المصرية ومغادرتها. وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» إن الإفصاح يتم من خلال الإقرار المعد من قبل الجمارك المصرية لهذا الغرض، موضحة أنه بالنسبة للنقد المصري فيسمح بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه. وشددت السفارة على ضرورة اتباع القوانين المصرية بهذا الخصوص حتى لا تتم مصادرة تلك الأموال والتعرض للمساءلة القانونية.