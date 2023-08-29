هادي العنزي



أكد مدرب كرة السلة بنادي النصر أنور الدويلة اكتمال تعاقدات الفريق المحلية وذلك بعد ضم كل من: أحمد سعود، محمد الملا، محمد السيسي، حسين حاجية، سلطان السهو، مشاري السهو، وعبدالعزيز الظفيري، فيما يبحث الجهاز الإداري عن محترف أجنبي ثالث إلى جانب لاعبين أميركيين تم التعاقد معهما في الأسابيع الماضية.



وذكر الدويلة لـ «الأنباء» أن التحضير للموسم المقبل بدأ مطلع الشهر الجاري، مضيفا «نثمن الدعم الكبير من مجلس إدارة النادي برئاسة خالد الشريدة، ومدير جهاز كرة السلة منصور الجلاوي، وحرصهم على بذل كل الأسباب، وتذليل جميع العقبات لأفضل بداية ممكنة، وكذلك لتعاقدهم مع عدد غير قليل من اللاعبين المحليين والأجانب لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسات المقبلة»، لافتا إلى أن «سلة العنابي» ستخوض عددا من المباريات الودية في الأيام.



واشار إلى أن الفريق يسعى للمنافسة على أحد المراكز الأولى في جميع البطولات، قائلا «بعد التعاقدات الأخيرة، فإن هدفنا سيكون صعود منصات التتويج، وهذا ليس ببعيد على الفريق في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه، وذلك رغم المنافسة المتوقعة مع عدد من الأندية».