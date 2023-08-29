يعقوب العوضي



حظي فريق كرة اليد في نادي الكويت باستقبال الأبطال كما يستحق لدى عودته من القطيف السعودية متوجا بلقب بطولة الأندية العربية أبطال الدوري في نسختها الـ 38 عقب التغلب في النهائي على الزمالك بنتيجة 31-30.



وكان في استقبال «العميد» نائب رئيس اتحاد اليد شبيب الهاجري، وعضو مجلس الادارة مبارك الديحاني وأمين السر قايد العدواني، وأمين السر المساعد عبدالله الذياب ومدير الاتحاد عبدالله بولند، إلى جانب مدير اللجنة الأولمبية محمد الخلفان وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت نواف الجريد وبلسم الأيوب وذوي اللاعبين.



وقد اتفق اللاعبون على أن الإنجاز الغائب عن خزينة النادي لا ينحصر باسم النادي فقط، ولكنه إنجاز يضاف لكرة اليد الكويتية.



في هذا السياق، أكد حارسا المرمى الاخوان علي وحسن صفر أن الإنجاز تحقق بتعاون الجميع دون استثناء، وأن الفريق أعاد ترتيب صفوفه في دور المجموعات واستطاع تجاوز الصعوبات، كما أشاد صانع الألعاب سيف العدواني وزميله صالح الموسوي بالتزام اللاعبين وعزيمتهم وتقديمهم المستوى الذي يليق بسمعة كرة اليد الكويتية.



كما أعرب مشاري صيوان ومشعل طه عن سعادتهما البالغة بتحقيق إنجاز غاب عن خزينة «اليد الكويتية» والأول بتاريخ النادي، وأشارا إلى أن التعاون والتكاتف في سبيل تحقيق اللقب الغالي قد أثمر وأتى بنتائجه المرجوة.



بدوره، أكد المدير الفني للفريق هيثم الرشيدي أن البطولة كانت صعبة في كل مرحلة، إلا أن الدعم بأنواعه من مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس النادي خالد الغانم قد ساهم في تحقيق اللقب الغالي.



إلى ذلك، غادر أمس وفد حكام كرة اليد الكويتية إلى كرواتيا للمشاركة في معسكر خارجي تمهيدا للمشاركة في إدارة مباريات الموسم الجديد.



«الأزرق» يواجه إيران



من جانب آخر، يفتتح منتخبنا الوطني منافساته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في قطر أكتوبر المقبل أمام المنتخب الإيراني في 18 من الشهر نفسه، حيث أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من البحرين، اليابان، كازاخستان، وإيران.