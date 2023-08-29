كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود لاعب منتخب الكويت للرماية الرامي خالد المضف بمناسبة حصوله على برونزية بطولة العالم للرماية المقامة في أذربيجان، والتي حقق من خلالها أول مقعد للكويت في أولمبياد باريس 2024.



على صعيد متصل، كرم الحمود اللاعب أحمد الجاركي بحضور والده فهد الجاركي لحصوله على ذهبيتين في بطولة لندن للجوجيتسو البرازيلية، مؤكدا أن تميز شبابنا الكويتي في جميع البطولات المحلية والدولية يأتي تتويجا لجهودهم وحرصهم على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا في جميع المحافل والميادين، وأن شبابنا دائما على قدر الثقة، وأنهم قادرون على تحقيق الإنجازات.



وأشاد الحمود بهذه الإنجازات الرياضية الكبيرة، مثمنا هذا الأداء المتميز الذي جاء نتيجة جهد وعمل كبيرين، ومطالبا جميع النشء والشباب ببذل المزيد من العطاء لتحقيق المراكز المتقدمة، مؤكدا دعمه للشباب المتميز، قائلا: «قلوبنا مفتوحة لكم جميعا قبل أبوابنا» لدعم كل الشباب نحو تحقيق المزيد من العطاء والتميز.