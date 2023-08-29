يحيى حميدان



حمل المنسق الإعلامي لفريق الكرة بنادي التضامن خالد الشريكة حكم مباراة فريقه أمام الساحل، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في انطلاق دوري «زين» للدرجة الأولى، أسباب التعادل، بعدما تحامل في قراراته على لاعبي فريقه (حسب رأيه) وأشهر بطاقة حمراء للمهاجم طلال العجمي عقب التقدم بهدف نظيف مع تبقي 25 دقيقة من زمن اللقاء. وأضاف الشريكة لـ «الأنباء»، أن الحكم احتسب عدة أخطاء ضد الفريق مع بطاقات صفراء رغم أنها أخطاء عادية، وتسببت قراراته في إفساد تفوقنا على المنافس.



وأشار الشريكة إلى أن المباراة بشكل عام كانت متوسطة المستوى حيث تسيد «العنيد» المباراة حتى تحصل العجمي على البطاقة الحمراء.



وبين الشريكة أن التضامن سيكون أفضل في المباريات المقبلة بعدما خاض لقاء الساحل وسط غياب 3 لاعبين، وهم: المدافع البرازيلي برونو دي ليما والجناح البرتغالي تيدجاني سيلا، والمهاجم خالد الشهري بسبب بعض الإجراءات التي تخص تسجيلهم في كشوفات الفريق لدى اتحاد الكرة، متوقعا أن يكونوا متاحين للمدرب البرتغالي ميغيل ليال بداية من المباراة المقبلة أمام الصليبخات بعد غد الخميس في الجولة الثانية.



وتقدم التضامن عن طريق مهاجمه البرازيلي جيوفان غوميز (60)، فيما عادل للساحل مواطنه دافيد داسيلفا (69)، ليحصل كل فريق على نقطة في افتتاح «دوري المظاليم». وتأجلت المباراة الثانية بين اليرموك وبرقان الى مساء أمس الاثنين بسبب خلل في إضاءة الملعب.