أكد سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بدر العوضي أن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة ستعزز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.



وقال السفير العوضي لـ«كونا» إن زيارة سمو ولي العهد من شأنها أيضا: «فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلدنا الحبيب الكويت وقيادته السياسية العليا بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية».



وأضاف أن «الزيارة التاريخية والمهمة لسمو ولي العهد -التي تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وسيتفضل فيها سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه - تجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة».



وأوضح السفير العوضي أن الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة هو تجسيد حي لحجم العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين الصديقين ومثال واضح يشار إليه بالبنان كنموذج مشرق للتعاون الاقتصادي بين الدول الهادف للبناء والتنمية والسلام.



وأشاد بالاهتمام الذي توليه الحكومة والقيادة البريطانية باستقبال سمو ولي العهد، حفظه الله، وبالعمل يدا بيد مع الجانب الكويتي لتحقيق النتائج العامة والمرجوة من هذه الزيارة التي ستسهم من دون شك في ترسيخ علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي ربطتهما خلال الحقب والعقود الماضية وصولا إلى مرحلة تاريخية امتدت لأكثر من 124 عاما.



وأكد السفير العوضي أن بريطانيا، حكومة وشعبا، تثمن عاليا الدور المميز والمهم الذي يؤديه سمو ولي العهد، حفظه الله، في توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، لاسيما بعد مشاركة سموه التاريخية في مراسم العزاء التي أقيمت في بريطانيا لوفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في أكتوبر الماضي ومراسم تتويج الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية في شهر مايو الماضي.