

شارك عدد من أعضاء فريق القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» في رحلة علمية شملت مراكز البحث الجوي والفضائي بجامعة كولورادو الأميركية بهدف تعزيز خبراتهم وإثراء معارفهم في مجال أبحاث ومشاريع الفضاء والاستفادة منها في بناء قطاع الفضاء بالكويت.



وقالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إن دعمها تلك الرحلة العلمية إلى جامعة كولورادو، التي تتميز بخبرة طويلة في مجال الفضاء تمتد نحو 70 عاما، يأتي ضمن جهودها الحثيثة الهادفة إلى وضع الكويت في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء وبناء قدرات وطنية قادرة على تصميم وإدارة وتشغيل المشاريع الفضائية في البلاد.



وأوضحت أن الفريق زار مركز جامعة كولورادو بولدر لتكنولوجيا البيئة الذي يعد إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجال البحث البيئي والابتكار ويقدم حلولا تكنولوجية لأهم التحديات العالمية في مجال الاستشعار عن بعد بهدف دراسة الظواهر البيئية وتحليلها، وشملت زيارة مختبر الفيزياء الجوية والفضائية الرائد في مجال استكشاف الفضاء والبحث الجوي، والذي تتضمن أنشطته أربعة موضوعات رئيسية هي: استكشاف الكواكب وعلم الفلك، وجو الأرض والمناخ، والتأثيرات الشمسية، وأدوات الأقمار الاصطناعية وتطويرها.



كما زار الفريق أيضا المركز الوطني الأميركي لأبحاث الغلاف الجوي الذي تأسس في ستينات القرن الماضي ويؤدي دورا مهما في البحث بالعلوم الجوية ونظام الأرض، وتشمل مجالات عمله الأساسية نمذجة المناخ وكيمياء الجو وفيزياء السحب والتفاعلات الشمسية-الأرضية.