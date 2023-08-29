العوضي: آفاق جديدة للشراكة في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية

لويس: تعزيز آلية العمل المشترك في مجال الأمن السيبراني والجانب الثقافي حكومياً وشعبياً

بريطانيا حكومة وشعباً تثمّن عالياً دور سمو ولي العهد في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين

مكتب الاستثمار الكويتي لايزال يبحث عن فرص جديدة للاستثمار في المملكة المتحدة



وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه إلى المملكة المتحدة في زيارة، تلبية للدعوة الموجهة الى سموه من قبل رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ويتفضل سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.



هذا، وأكد سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بدر العوضي ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة ستعزز علاقات التعاون الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، مضيفا ان الزيارة من شأنها أيضا «فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الإستراتيجية التي تربط بلدنا الحبيب الكويت وقيادته السياسية العليا بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية».



وأكد السفير العوضي أن بريطانيا حكومة وشعبا تثمن عاليا الدور المميز والمهم الذي يؤديه سمو ولي العهد، حفظه الله، في توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.



من جانبها، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس إن من شأن الزيارة الإسهام في تعزيز آليات العمل المشترك بين البلدين، حيث ستتناول مجالات عدة، أهمها تعزيز آلية العمل المشترك بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، إذ يشكل هذا المجال جانبا مهما من التعاون الثنائي، إضافة إلى الجانب الثقافي الذي يشكل تعاونا على المستويين الحكومي والشعبي.



وأعربت عن سعادتها لحضور سموه مراسم الاحتفال بمرور 70 عاما على افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، مضيفة أن «المكتب لايزال يبحث عن فرص جديدة للاستثمار في المملكة المتحدة».



وبشأن نظام «تصريح السفر الإلكتروني» المقرر العمل به في فبراير المقبل، أفادت السفيرة لويس، بأنه سيتيح للمواطنين الكويتيين الاطلاع على الفرص الثقافية والتجارية والرياضية بالمملكة المتحدة في أي وقت.





ولي العهد يصل إلى المملكة المتحدة لحضور احتفالية مكتب الاستثمار في لندن





لندن ـ كونا: بحفظ الله ورعايته، وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة الى سموه من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة، وتفضل سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية السفير ديفيد ماكليود، وسفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي، والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى الكويت بول مولفيني، وأعضاء سفارتنا ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد صباح امس متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة. وتفضل سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.