توقع تقرير صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي أن يرتفع حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات بنسبة 13.6% بنهاية العام الحالي ليصل إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 117.6 مليارا خلال العام الماضي.



وبحسب تقرير المجلس المفصل عن المؤشرات السياحية للإمارات، فمن المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول العام 2033 نحو 45.5 مليون سائح، بحجم إنفاق متوقع يصل إلى 195 مليار درهم بنمو سنوي 3.9%، وفق صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.



أما إنفاق السياح المحليين على السياحة، فبلغ العام الماضي 46.9 مليار درهم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 48.6 مليار درهم العام الحالي بنمو 3.7%، وأن يصل إلى 63 مليار درهم العام 2033 بمعدل نمو سنوي مقداره 2.6%، وبلغت حصة الإنفاق المحلي على السياحة 28.5% من إجمالي الإنفاق داخل الدولة، بينما بلغت حصة إنقاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات 71.5%.



وحلت الإمارات في المرتبة السابعة عالميا في حجم إنفاق السياح الدوليين خلال العام 2022، متفوقة على المعدل الإقليمي والعالمي في إنفاق السياح.



وارتفع حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات من 47.5 مليار درهم في 2020 إلى 71.2 مليار درهم في 2021 ليصل العام الماضي إلى 117.6 مليار درهم وسط توقعات بأن يصل إلى 133.6 مليار درهم العام الحالي.



أما الإنقاق المحلي على السياحة فارتفع من 27.8 مليار درهم في 2020 إلى 34.5 مليار درهم في 2021 ويصل إلى 46.9 مليار درهم في 2022، وهناك توقعات بأن يصل إلى 48.6 مليار درهم العام الحالي.



وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي إلى 180.6 مليار درهم (49.2 مليار دولار) أي بمساهمة 9.9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة، وهو ما يعادل نحو 98.5% من مساهمته في عام 2019 والتي بلغت 183.4 مليار درهم.



وخلال العام الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بنسبة 60.2% لتصل إلى 166.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي.