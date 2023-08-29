انخفضت العملات المشفرة خلال تداولات أمس، مع استمرار الحملات التنظيمية ضد صناعة التشفير، وفي ظل تقييم تصريحات صناع السياسات خلال منتدى جاكسون هول الاقتصادي السنوي، والتي أشارت إلى احتمالية زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.



وخلال تعاملات أمس، تراجعت البيتكوين بنسبة 0.8% عند 25902.5 دولارا، كما هبطت الإيثريوم 1.2% إلى 1634.89، وانخفضت الريبل 2.1% عند 51.36 سنتا، وفقا لبيانات «كوين باس».



وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على هامش منتدى جاكسون هول «نحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الإبقاء على السياسة عند مستوى تقييدي».



ونشرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قواعد مقترحة جديدة، تطلب من وسطاء العملات المشفرة، الإبلاغ عن تداولات الأصول الرقمية، إلى دائرة الإيرادات الداخلية ـ مصلحة الضرائب ـ لمعالجة مخاطر التهرب الضريبي في مجال الأصول الرقمية.



وقالت وزارة الخزانة إنها ستخضع أيضا وسطاء الأصول الرقمية لنفس قواعد الإبلاغ عن المعلومات مثل وسطاء السندات والأسهم، على أن تكون القواعد سارية في عام 2025 لموسم الإقرار الضريبي لعام 2026.



وبحسب «كوين ديسك»، قدم محامو «سام بانكمان ـ فرايد» طلبا جديدا للإفراج المؤقت عنه أو على الأقل جعله يجتمع مع فريق دفاعه خمسة أيام في الأسبوع، مشيرين إلى حقه في المساعدة في إعداد دفاعه، قبل محاكمة أكتوبر.