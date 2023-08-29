أعلن الجيش الأردني أمس إسقاط طائرة مسيرة «درون» قادمة من سورية هي الثالثة خلال شهر. ولم يوضح المصدر ما إذا كانت الطائرة محملة بالمخدرات أو المتفجرات أو غيرها. ونقل الجيش عن مصدر عسكري مسؤول، أن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».وأضاف البيان: «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على الطائرة وتحويلها إلى الجهات المختصة».



في 16 أغسطس أعلن الجيش الأردني، أنه أسقط طائرة مسيرة كانت تحاول تهريب متفجرات من نوع «تي إن تي» من سورية إلى المملكة. وقبل ذلك بـ 3 أيام أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سورية أيضا.