العثمان: البنك يسعى إلى توفير تجربة استثنائية تناسب أنماط حياة عملائنا المتنوعة وتشجعهم على ممارسة الرياضة



يواصل بنك الكويت الوطني التشجيع على اتباع أنماط حياة صحية وممارسة الرياضة. وفي هذا الإطار، جدد الوطني شراكته مع أكاديمية «رافا نادال» الرائدة في رياضة التنس واللياقة البدنية والتي تهدف إلى تقديم جميع أوجه الدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية المميزة.



ويعد «الوطني» البنك الوحيد في الكويت الذي يوفر لعملائه اشتراكات حصرية لدى أكاديمية «رافا نادال» الرياضية الرائدة، وذلك في إطار التزام البنك الراسخ بأداء مسؤولياته المجتمعية وسعيه الدؤوب لتحقيق تنمية مستدامة من خلال تشجيع عملائه على ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية وتبني كل المبادرات الهادفة إلى نشر الوعي الصحي في المجتمع.



وفي ظل الشراكة القائمة، ينظم بنك الكويت الوطني العديد من الفعاليات الاستثنائية المميزة لعدد من العملاء في أكاديمية «رافا نادال». ويهدف بنك الكويت الوطني من ذلك إلى رفع مستوى الوعي بتاريخ رياضة التنس وتوفير منصة مناسبة للشباب الكويتي لممارستها وتعزيز الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة على مستوى المنطقة بهدف حصول عملاء الوطني على تجربة مصرفية استثنائية.



وتوفر الأكاديمية للأعضاء مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل تدريبات متميزة للراغبين في ممارسة رياضة التنس ودروس اللياقة البدنية وذلك تحت إشراف فريق عالمي متخصص من الرياضيين المحترفين.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «نسعى دائما إلى توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من خلال توفير باقة من العروض الحصرية التي تناسب أنماط حياتهم المتنوعة وتلبي رغباتهم، ومن بينها شغف البعض برياضة التنس».



وأضاف: «نحرص على توظيف علاقاتنا الراسخة مع كبرى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء من خلال توفير أفضل العروض والمزايا والخصومات التي تناسب مختلف الشرائح».



وأكد العثمان حرص «الوطني» على تشجيع العملاء على ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية، لاسيما أن «الوطني» يولى أهمية كبرى لنشر الثقافة الرياضية بصفة عامة بين جميع فئات المجتمع ويعمل باستمرار على زيادة الوعي بأهمية الرياضة خاصة بين فئة الشباب.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة التمدين الرياضية إحدى شركات مجموعة التمدين محمد مصطفى المرزوق: «سعداء وفخورون باستمرارية هذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني والتي تطمح بدورها إلى تعزيز مستويات الوعي حيال رياضة التنس ونمط الحياة الصحية في أوساط الشباب الكويتي، كما ستستقطب جيلا جديدا من عشاق الرياضة لتصبح الكويت مركزا رائدا على المستوى الإقليمي في عالم الكرة الصفراء». وأضاف المرزوق قائلا: «تعتبر هذه الأكاديمية منصة فريدة من نوعها وتسهم في تحويل أحلام عشاق التنس إلى حقيقة من خلال صقل مهاراتهم الفنية على أرض الملعب حيث سخرنا كل إمكانياتنا وتعاونا مع أكبر الخبرات العالمية والشراكات الريادية».



يذكر أن بنك الكويت الوطني كان قد وقع في عام 2021 اتفاقية شراكة ورعاية لمدة عامين مع أكاديمية «رافا نادال» الرائدة في رياضة التنس واللياقة البدنية.



ويحظى أعضاء أكاديمية «رافا نادال» بإمكانية الوصول إلى 15 ملعبا للتنس بما في ذلك الملاعب المكشوفة والمغطاة، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، كما تحتضن الأكاديمية ملاعب للبادل والاسكواش، إلى جانب حوض سباحة مغلق وصالات منفصلة للسيدات والرجال لممارسة تمارين اللياقة البدنية.