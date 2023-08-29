اختتمت منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية (بودابست) أول من أمس، بعد 9 أيام أثبتت فيها الولايات المتحدة تفوقها متصدرة بـ 12 ميدالية ذهبية، فيما أهدت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي ثاني لقب عالمي للعرب.



وأثبت الأميركيون علو كعبهم في المنافسات، مع تصدرهم جدول الميداليات بما مجموعه 29 ميدالية: 12 ذهبية، 8 فضيات، و9 برونزيات، فيما حلت خلفها كل من كندا وإسبانيا تواليا بأربع ذهبيات لكل منهما.



وكان ختام البطولة مسكا للعرب، إذ أحرزت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي لقب سباق 3 آلاف متر موانع.



وسجلت يافي زمنا قدره 8:54.29 دقائق، وهو خامس أسرع توقيت في التاريخ، لتنتزع الذهب على حساب الكينيتين بياتريس شيكبويش (8:58.98 د) حاملة الرقم القياسي العالمي، وفايث شيروتيش (9:00.69 د) اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا.



وقالت يافي بعد الفوز «لقد كان سباقا سريعا، لكنني شعرت أنني بخير وأدركت أنني سأمتلك القوة في اللفة الأخيرة، كان الأمر رائعا، لم يخالجني هذا الشعور من قبل».



وهذه الذهبية الثانية للعرب، بعد لقب المغربي سفيان البقالي في الفئة نفسها لدى الرجال، والرابعة في المجموع بعد برونزيتي المغربية فاطمة الزهراء كردادي في الماراثون، والقطري معتز برشم في الوثب العالي.