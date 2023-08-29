أكد رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي، أن تأهل الرامي خالد المضف لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) وحجزه بطاقة التأهل الأولى للكويت في هذا التجمع الرياضي الكبير يعد إنجازا مهما للرماية الكويتية.



جاء ذلك خلال استقبال رسمي للوفد المشارك في بطولة العالم للعبة التي اختتمت أخيرا في أذربيجان بمشاركة العتيبي وكل من أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات.



وأوضح أن المضف تمكن من التأهل بعدما قدم أداء مميزا في منافسات رماية (تراب) للفردي في البطولة، والذي توجه بإحراز الميدالية البرونزية، مضيفا أن تأهل المضف كان متوقعا كونه أحد المصنفين الأوائل في هذه اللعبة على مستوى العالم وحقق مراكز متقدمة في البطولات الكبرى في الفترة الأخيرة، مشيدا بما قدمه في كل مراحل المنافسات ما مكنه من تحقيق هذا الفوز الكبير.



ولفت إلى أن النادي سيسعى لتأهيل رماة آخرين للأولمبياد، إذ سيشارك في بطولة آسيا في كوريا أكتوبر المقبل، وكذلك في بطولة آسيا لأسلحة الخرطوش التي تستضيفها الكويت في يناير 2024 وغيرها من البطولات المؤهلة التي تستمر حتى أبريل المقبل.



من جانبه، قال البطل المضف إن التأهل لأولمبياد باريس خطوة أولى لتأهل المزيد من رماة الكويت إلى هذا الاستحقاق العالمي الكبير والفرصة مازالت مواتية في البطولات التأهيلية المقبلة، معربا عن ثقته بحجز زملائه المزيد من بطاقات التأهل نظرا للمستوى العالي الذي يتمتعون به.



وأضاف أنه سيستعد بقوة للأولمبياد وفق الخطة الموضوعة من اللجنة الفنية للاتحاد ومدربي المنتخب الكويتي، مهديا هذا الإنجاز إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد - حفظهما الله ورعاهما - ولأسرة الرماية الكويتية.