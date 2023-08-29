أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الوطني الأول. وقال الاتحاد السعودي في حسابه على منصة «إكس»: «شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر». وبث حساب الاتحاد السعودي فيديو تقديميا للمدرب الجديد للمنتخب، ظهر من خلاله مانشيني يختار ربطة العنق باللون الأخضر وهو لون قميص المنتخب السعودي.



وقال مانشيني: «صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية».



وقبل الإعلان الرسمي، أفادت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية في موقعها بأن مانشيني الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الإيطالي في منتصف الشهر الجاري، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي.



وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقع مانشيني (58 عاما) عقدا لمدة أربعة أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رونارد الذي قاده في العرس الكروي العالمي، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.



وأقدمت السعودية على التعاقد مع العديد من اللاعبين من العيار الثقيل على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار.