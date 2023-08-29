قال المهاجم الانجليزي هاري كين، بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى بايرن ميونيخ مقابل 108 ملايين يورو، إنه «يحب الانسجام» مع زملائه الجدد وذلك عقب تسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في الفوز على أوغسبورغ ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني.



وفي حديثه بعد تسجيله ثنائية في أول مباراة له أمام الجماهير البافارية على ملعب «أليانز أرينا» خلال الفوز على أوغسبورغ 3-1، قال كين إنه بدأ بالفعل في التفاهم مع زملائه داخل المستطيل الأخضر.



وأردف لشبكة «دازون» للبث التدفقي «أنا هنا منذ بضعة أسابيع وأحب الانسجام الذي بنيناه».



وتابع: «سيتطور ذلك أكثر فأكثر بينما نلعب».



وقال كين الذي بدأ بالاستقرار في العاصمة البافارية واستقبل هذا الأسبوع طفله الرابع «لقد كانت أسابيع قليلة مجنونة بالتأكيد. كل شيء إيجابي، وكل شيء مذهل. أنا متحمس لكل هذا إنها تجربة ستبقى معي إلى الأبد».



سجل أفضل هداف في تاريخ منتخب «الأسود الثلاثة» (58 هدفا) وتوتنهام (280 هدفا في 435 مباراة) الهدف الثاني لبايرن من ركلة جزاء في وقت متأخر من الشوط الأول، وأحرز ثنائيته بتسديدة من لمسة واحدة في منتصف الشوط الثاني.



وانتقل كين إلى بايرن قادما من توتنهام حيث أمضى مسيرته بأكملها من دون الفوز بأي لقب في الشهر الجاري، في صفقة قياسية في تاريخ الدوري.



وعند التوقيع مع بطل ألمانيا في المواسم الـ 11 الأخيرة حتى عام 2027، قال كين إنه جاء إلى بايرن للفوز بالألقاب والتطور، وقد سجل في مباراتين خاضهما في «البوندسليغا» 3 أهداف ومرر كرتين حاسمتين. وقال كين الذي بدأ بالاستقرار في العاصمة البافارية واستقبل هذا الأسبوع طفله الرابع «لقد كانت أسابيع قليلة مجنونة بالتأكيد. كل شيء إيجابي، وكل شيء مذهل. أنا متحمس لكل هذا. إنها تجربة ستبقى معي إلى الأبد».



نوير ينضم إلى التدريبات



عاد الحارس الدولي مانويل نوير إلى تمارين فريقه بايرن ميونيخ بعدما غاب عن الملاعب لفترة طويلة جراء تعرضه لكسر بساقه اليمنى في ديسمبر الماضي. وقال النادي البافاري في بيان إن الحارس البالغ 37 عاما والذي غاب عن معظم الموسم المنصرم «خطى الآن خطوة جديدة في طريق العودة»، مشيدا بالحصة التمرينية لنوير مع زملائه الحراس، واصفا ما يحصل بـ «الأخبار الجيدة».