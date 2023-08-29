أحمد خميس



أكد مصدر أمني عدم جواز استغلال الراحات للسفر إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن سفر العسكريين يستلزم التقدم بإجازات دورية أو سنوية.



وأشار المصدر إلى أن إلغاء الانتدابات كما هو مسجل في شؤون القوة يأتي لوقف تجاوز البعض للوائح المنظمة، مثال على ذلك هناك عسكريون مسجلون للدوام في مخافر بعيدة، وبموجب ذلك يستحقون «بدل طريق أو بدل مناطق نائية»، وبالتالي فهؤلاء لا يجوز الدوام على مقربة من منازلهم أو بخلاف تلك المكلفين للعمل بها ويصرفون بدلات مخصصة للمناطق البعيدة.



وأشار المصدر إلى أن أيام الراحة حق للعسكري ولكن من غير الجائز أن يتم تقسيم الدوام فيما بين العسكريين بعضهم إلى مجموعتين.