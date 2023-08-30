

أصر المدير الفني لفريق إنتر ميلان سيموني إنزاغي، على أنه ليس حزينا أو غاضبا من اقتراب روميلو لوكاكو مهاجم تشلسي من الانضمام إلى روما.



لوكاكو كان قريبا من الانضمام إلى «النيراتزوري» نهائيا هذا الصيف، حيث توصل النادي إلى اتفاق مع ناديه الأصلي «البلوز» قبل أن يتراجع المهاجم عن وعوده ويتخذ مسارا مختلفا، فقرر النادي الإيطالي الانسحاب من الصفقة.



وقال إنزاغي عقب فوزه على كالياري 2-0 في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي: «تورام لعب بشكل جيد جدا، لقد وصل قبل 40 يوما وبدأ العمل بجدية شديدة منذ يومه الأول».



وأضاف: «إنه يفهم اللعب ويعرف متى يهاجم بعمق، تمنيت لو نجح بالتسجيل، كان يستحق ذلك نظير ما قام به».



وحول لوكاكو، علق إنزاغي: «صفقة ممتازة لروما، وللكرة الإيطالية، فهو لاعب نعرفه جميعا، بخلاف ذلك أنا راض جدا عن اللاعبين الموجودين لدي، وآمل أن يستمر ذلك وبدرجة أكبر». واستطرد: «لست حزينا أو غاضبا بشأن لوكاكو، أنا ببساطة سعيد لأن الكرة الإيطالية ضمت لاعبا رائعا».



جاء هدفا إنتر عن طريق دينزل دومفريس (21) ولاوتارو مارتينيز (30).



ورفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة بالمركز الثالث، فيما تجمد كالياري عند نقطة واحدة بالمركز الـ 15.



وفي مباراة أخرى، تعادل ساليرنيتانا مع ضيفه أودينيزي 1-1.