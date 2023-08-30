يحيى حميدان



يخضع جناح فريق الكرة بنادي الكويت عمرو عبدالفتاح «عموري» لعملية جراحية غدا الخميس في مستشفى «أسبيتار» بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إصابته بقطع في الرباط الجانبي للركبة.



ويحتاج «عموري» لعدة أشهر قبل العودة من جديد للمشاركة مع «الأبيض» في التدريبات والمباريات حسب استجابته للعلاج الطبيعي.



ويفتقد الكويت حاليا عددا من لاعبيه بسبب الإصابة، مثل المغربي مهدي برحمة وإبراهيم كميل، اللذين باتت عودتهما قريبة، فيما عاد طلال جازع الى التدريبات في الأيام الماضية بعد فترة غياب طويلة إثر إجرائه عملية جراحية في الحوض خلال العام الماضي.