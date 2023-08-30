يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي خيطان، عن ضم المهاجم يعقوب الطراروة لمدة موسم واحد بعدما فسخ عقده قبل أيام مع الفحيحيل الذي مثله الموسم الماضي.



ويعتبر الطراروة (29 سنة) إضافة مهمة لتشكيلة «الأحمر والأسود» بقيادة المدرب إبراهيم عبيد نظرا لما يمتلكه من خبرة كبيرة بعدما مثل أندية الكويت والتضامن وكاظمة والنصر، بالإضافة إلى «الأشاوس»، بخلاف مشاركته في 4 مباريات دولية مع «الأزرق» خلال فترات سابقة.



وتسعى إدارة خيطان للدخول في مفاوضات مع بعض اللاعبين المحليين المتاحين خلال الفترة الحالية قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية غدا الخميس.