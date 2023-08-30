عبدالعزيز جاسم



قال عضو مجلس الإدارة ومدير الكرة في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي بعد التعادل مع برقان 1-1 في الجولة الأولى من دوري زين للدرجة الأولى، ان الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب منه في المباراة، مشيرا إلى أن الفريق افتقد التجانس بين اللاعبين في جميع الخطوط، وهذا غالبا ما يكون أمرا طبيعيا في انطلاق الموسم خصوصا أن اليرموك لم يقم بالتجديد مع عدد كبير من اللاعبين، ولافتا إلى أن الفريق حاليا يعتبر في مرحلة بناء بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين من أندية أخرى.



وبين الفيلكاوي أن فترة التوقف الدولي ستكون إيجابية للمدرب لمعالجة بعض النقاط وأيضا لخلق توليفة ملائمة للفريق استعدادا للمباريات المقبلة والظهور بمستوى مغاير تماما عما ظهر عليه الفريق أمام برقان، مؤكدا أن عامل الجو وارتفاع رجة الحرارة والرطوبة أيضا أحد الأسباب في عدم تقديم المستوى المتوقع من اللاعبين.



وكان برقان قد تقدم بهدف مشاري فياض في الدقيقة (36) من الشوط الأول، ليتعادل «أبناء مشرف» في الشوط الثاني بالدقيقة (55) عن طريق مهاجمه الإيطالي ماريو فونتانيلا. وبهذه النتيجة تساوت 4 فرق بنفس الرصيد وعدد الأهداف بعد تعادل التضامن مع الساحل 1-1 عقب انتهاء الجولة الأولى، بينما لم يشارك الصليبخات في هذه الجولة.