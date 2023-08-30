الدوحة - فريد عبدالباقي



ترأس أمين السر العام للاتحاد القطري لكرة السلة سعدون الكواري اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية 35 لكرة السلة المقررة إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، حيث يترقب ناديا الكويت حامل اللقب والقادسية سحب قرعة البطولة.



وقد اعتمد الاتحاد العربي قائمة الأندية المشاركة في البطولة، التي تشهد مشاركة 18 فريقا، وهي: الكويت حامل اللقب والقادسية (الكويت)، ونادي قطر والأهلي (قطر)، بيروت والرياضي (لبنان)، والأهلي وصيف النسخة الماضية، والاتحاد السكندري (مصر)، ووحدة صنعاء (اليمن)، والاتحاد الليبي، وخدمات البريج الفلسطيني، والسيب العماني، والمحرق البحريني، والجيش المركزي السوري، والاتحاد الرياضي الجزائري، والفتح السعودي، ومجد طنجة المغربي، ودجلة الجامعة العراقي.



وتقرر إجراء مراسم القرعة عبر موقع الاتحاد العربي على الإنترنت.