القاهرة - هناء السيد



أكد وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، أن الوزارة تهتم اهتماما كبيرا بالدورات التدريبية للأئمة حتى يكونوا قادرين على التفاعل مع قضايا الساعة وغير منعزلين عن واقعهم، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية في أكاديمية الأوقاف تركز على البناء المهاري وقضايا الساعة في مجال الخطاب الديني.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف امس مع د.لقمان عبدالله المفتي الفيدرالي لجمهورية ماليزيا رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي، وذلك بحضور محمد فوزي بن حماد عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا كوالا لمبور، ود.عبدالكريم بن علي نائب عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالا لمبور.



واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في مجال التدريب والترجمة والنشر، مشيرا إلى أن أكاديمية الأوقاف الدولية قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التدريب وطنيا ودوليا، وأن هذه الدورات التدريبية تهتم بفلسفة الدعوة والفكر، وكيفية توظيف العلم لتحقيق حياة أفضل للناس.



من جانبه، أشاد محمد فوزي بن حماد بموضوع المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤكدا أن موضوع «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة» يشغل جميع دول العالم، مطالبا بترجمة إصدارات وكتب الأوقاف إلى اللغة الماليزية حتى يعم النفع.