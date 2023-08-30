ناهد إمام



قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، امس، «إن المنطقة ترتكز في خطتها الاستراتيجية 2020-2025، على تحقيق التنمية المستدامة بصورة متكاملة من خلال مراعاة (البعد الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي)، وذلك للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة تلبية لاحتياجات ومتطلبات الاستثمار في المنطقة ضمن «رؤية مصر 2030»، نستهدف تحويل منطقة السخنة إلى مدينة صناعية متكاملة وتطوير المجمعات الصناعية، من خلال إنشاء مراكز تدريب وأكاديميات ومناطق سكنية للعاملين بها، منوها بأن التكامل هو المحرك الرئيس للعمل داخل المنطقة الاقتصادية».



جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة وضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية داخل منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وزير التربية والتعليم الفني د.رضا حجازي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر.



وأشار جمال الدين إلى أن هذه الأكاديميات توفر العمالة المؤهلة للاستثمارات الجديدة مثل مشروعات الهيدروجين، ما يوفر بيئة متكاملة للاستثمار، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن حجم التعاقدات خلال العام المالي الماضي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار لنحو 50 مشروعا وحجم التعاقدات المبدئية حاليا 50 مشروعا.



وأضاف أن إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية يأتي تحقيقا لأحد محاور الرؤية الاستراتيجية للمنطقة، وهو محور جاهزية النظام المتكامل للصناعة الذي يرتكز على توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالتعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح.



وقال إن وضع حجر الأساس للأكاديمية هو نتيجة مباشرة للمفاوضات الناجحة التي أثمرت عن توقيع بروتوكول تعاون بين كل من المنطقة الاقتصادية، ومؤسسة السويدي وبنك مصر على هامش مؤتمر قمة المناخ الماضية في شرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء.



وأوضح أن هذه الأكاديمية تقوم على نظام التعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، وتقوم الدراسة فيها على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% للتعليم النظري بالمدرسة، فضلا عن توفير فرص التدريب العملي للطلاب في الشركات والمؤسسات الصناعية العاملة في المنطقة الاقتصادية في القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن رؤية المنطقة لضمان اكتسابهم للمهارات العملية اللازمة، ولتكون هذه الأيدي العاملة المدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.



وقال إن ضخ استثمارات بنحو 45 مليون جنيه لإنشاء هذه الأكاديمية التي ترى النور خلال العام الأكاديمي 2024-2025، يعد واحدا من أهم الاستثمارات في هذا المجال والذي يتضمن نماذج أخرى داخل المنطقة.



وأضاف أن توفير فرص العمل هو من أهم محاور خطة المنطقة الاستراتيجية، ويتكامل ويتناغم مع جهود توفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة، ولتحقيق ذلك تسعى المنطقة مع شركائها إلى توفير مجمعات سكنية داخل نطاق المطورين الصناعيين للعاملين بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء أكبر المراكز والأكاديميات المتخصصة في تدريب وتأهيل العمالة.