بشرى شعبان



أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تطوير المقاهي الشعبية برئاسة بدر العدواني وعضوية كل من عبدالعزيز السبيعي (نائبا للرئيس) وفهد العبدالجليل وصالح المذن وعبدالله عبدالعزيز الشايجي وجاسم النشمي، وفيصل الدرعة (عضوا ومقررا).



وأشار القرار إلى أن اللجنة تختص بما يلي:



1 - إعداد خطة تطوير المقاهي الشعبية وتحديد الميزانية المتوقعة لهذا التطوير.



2 - الإشراف على مراحل تنفيذ خطة تطوير المقاهي الشعبية.



3 - دراسة اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية وإعداد مقترح بتطويرها وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد والتصديق عليها.



4 - دراسة كافة العقود المبرمة مع الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية، عقود الاستثمار وعقود الصيانة وغيرها، وإعداد تقرير مفصل بشأن موضوعها وتواريخ بدايتها ومواعيد انتهائها، مشفوعا بالرأي فيما يمكن اتخاذه من إجراءات في شأن كل عقد منها والآثار المترتبة.



ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره.



كما حدد مدة عمل اللجنة بستة أشهر، وتعقد اجتماعاتها في مقر إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية أو في أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، موضحا أنه يجب على كافة العاملين في الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية التعاون مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من معلومات تتعلق بمهامها الواردة في هذا القرار، على ان يقوم رئيس اللجنة برفع تقرير دوري كل أسبوعين يتضمن إنجازات اللجنة وما قد يقابلها من معوقات، على أن يتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في سبيل إنجاز مهامها.



كما جاء في القرار: تصرف مكافأة شهرية خاصة لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 300 دينار من ميزانية الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.















صورة مقاهي شعبية















