بشرى شعبان



ترأس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري وفد الكويت في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.



وضم وفد الكويت د.مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي ومدير إدارة العلاقات الخارجية نادية الكوت ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيليش وعدد من كبار مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية.



وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مشروع جدول الأعمال والذي تضمن 12 بندا من بينها البند السادس الذي تقدمت به الكويت ولاقي ترحيبا وقبولا من جميع الأعضاء، وهو مقترح خاص يتعلق بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس.



هذا، وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال لترفع إلى وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم المقبل.