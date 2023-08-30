أسامة أبوالسعود



أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خدمة جديدة عبر تطبيق سهل تتمثل في ملاحظات ومقترحات المساجد.



وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه سيتاح للمواطنين والمقيمين تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم عن المسجد الذي يتم اختياره من القائمة بعد تحديد المحافظة والمنطقة.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «بوابة الأوقاف» تمكن المؤذنين الكويتيين الراغبين في تغيير مسماهم الوظيفي الى إمام أو إمام وخطيب إلكترونيا.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري، في تصريح صحافي، انه لم تعد هناك حاجة الى مراجعة الوزارة، بحيث يمكن للمؤذنين إدخال البيانات المطلوبة مع نموذج يتم تحميله على التطبيق http://link-toapp/awqaf_bawaba، وسيتم التعامل مع الطلبات المقدمة وفق الإجراءات المعتمدة في قطاع المساجد.



وأضاف الكندري أن هذه الخدمة جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري بالاهتمام بشريحة الائمة الكويتيين للتسهيل على شاغلي تلك الوظائف ومواكبة لعملية التحول الرقمي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة.