أعلن مؤسس ومنسق عام فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد كمال أمس عن إقامة معرض الفريق الخامس في أكتوبر المقبل برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.



وقال كمال في تصريح لـ «كونا» ان المعرض سيشهد مشاركة 175 عضوا كويتيا من أعضاء الفريق لعرض مقتنياتهم وأعمالهم اليدوية والحرفية التي تبرز التراث الكويتي لتعريف الجمهور بها، مثمنا دعم ورعاية وزير الشؤون للمعرض، مشيرا إلى أن الرعاية تؤكد حرصه على دعم الموروث التراثي والثقافي والشعبي للبلاد بهدف تعريف الجيل الجديد بها وكيفية المحافظة عليها.



وأشار إلى انه سيقام على هامش المعرض الذي يستمر 5 أيام عدد من الملتقيات منها الملتقى الشبابي للتراث والصناعات اليدوية وملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والأيتام وملتقى مدراء المناطق التعليمية والموجهين وملتقى الفرق التطوعية المنجزة وملتقى رؤساء الفرق الشعبية والملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف المصاحب للمعرض.



ودعا الجمهور إلى زيارة المعرض للتعرف على تراث الكويت من خلال وجود عدد كبير من أصحاب المتاحف الخاصة والمؤرخين والباحثين في التراث الكويتي، موضحا أن المعرض سيشتمل على نوادر المقتنيات التراثية من كتب ومجلات وعملات وطوابع وأدوات صيد الطيور والألعاب الشعبية القديمة فضلا عن عرض مقتنيات البيت الكويتي ومقتنيات خاصة بالتراث البحري والبادية والحرف والمهن القديمة.