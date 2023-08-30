سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال اللقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمام مقر الحكومة البريطانية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رعى وحضر احتفال مرور 70 عاماً على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والتقى الجانب البريطاني المشارك بالاحتفال

سعد البراك: الأصول المدارة في مكتب الاستثمار وصلت العام الحالي إلى 250 مليار دولار



ريشي سوناك: علاقات تاريخية تجمع البلدين وممتدة لأكثر من 100 عام ونتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك

الجانبان وقعا مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية وتطلعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يحيي مستقبليه قبيل المباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

قام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ظهر امس بزيارة إلى ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.



هذا، وقد حمله سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



من جانبه، عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية والممتدة لأكثر من 100 عام بين البلدين الصديقين، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات المميزة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة في المجالات كافة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين والبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال المباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وريشي سوناك لدى توقيع د.سعد البراك واللورد دومينيك جونسون مذكرة التفاهم للشراكة الاستثمارية بين الكويت وبريطانيا



وساد الاجتماع جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة في مشهد جسد تطلع الجانبين لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.



وقد رافق سموه في اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.



في السياق ذاته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة ريشي سوناك، تم في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن ظهر أمس التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.



ووقع الاتفاقية عن حكومة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، وعن حكومة المملكة المتحدة وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون.



حضر توقيع الاتفاقية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال ذياب، ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، وسفيرنا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بدر العوضي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.

جانب من جلسة المباحثات بين سمو ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني

رئيسة غرفة التجارة العربية - البريطانية أكدت أن زيارة ولي العهد للمملكة المتحدة «محطة مهمة» في تاريخ العلاقات بين البلدين

إليزابيث سيمونز: الكويت من أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني

قرار السماح للمواطنين الكويتيين بالسفر من دون تأشيرة إلى المملكة المتحدة من شأنه أن يزيد من قوة الروابط على المستويين الرسمي والشعبي

إليزابيث سيمونز

لندن - كونا: وصفت رئيسة «غرفة التجارة العربية- البريطانية» البارونة إليزابيث سيمونز زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للمملكة المتحدة تزامنا مع احتفال «مكتب الاستثمار الكويتي» في لندن بالذكرى الـ 70 لتأسيسه بأنها «محطة مهمة» في تاريخ العلاقات بين البلدين.



وأعربــت البارونـــة سيمونز في لقاء مع «كونا» عن ترحيبها وبالغ سعادتها بزيارة سمو ولي العهد، مؤكدة أن «وجود مكتب الاستثمار الكويتي في لندن على مدى سبعة عقود يعد أحد أعظم إنجازات الشراكة الدائمة بين بلدينا».



واعتبرت أن مثل هذه الزيارات الرسمية دليل على التقارب بين البلدين، كما أن السفر المنتظم للأفراد والأسر والطلاب الكويتيين الى المملكة المتحدة يؤدي دورا مهما في نمو قطاعات واسعة من الاقتصاد البريطاني.



ورأت البارونة سيمونز أن قرار الحكومة البريطانية بالسماح للمواطنين الكويتيين بالسفر من دون تأشيرة الى المملكة المتحدة بموجب نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد اعتبارا من فبراير المقبل من شأنه أن يزيد من قوة هذه الروابط على المستويين الرسمي والشعبي.



وأشارت الى أن الكويت تعد واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني باستثمارات ضخمة يديرها «مكتب الاستثمار الكويتي» الذي يؤدي دورا حيويا في الحي المالي لمدينة لندن.



وذكرت أنه على مدى عقود استثمرت الكويت في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة مثل العقارات والبنية التحتية، مؤكدة أن لندن والكويت تحرصان اليوم على تنويع التعاون الثنائي في الصناعات الديناميكية الناشئة والتكنولوجيا المبتكرة التي تملك فيها لندن خبرات عالمية المستوى.



وفيما يتعلق بالتبادلات التجارية، قالت سيمونز إنها سجلت ارتفاعا كبيرا في قيمة التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين بزيادة قدرها 3 .118% مقارنة بالفترة الممتدة بين الربع الثاني من عام 2021 والربع الأول من العام الماضي.



ورأت أن التقدم القوي في مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء المحادثات الرسمية في يونيو من العام الماضي سيجلب فوائد كبيرة لجميع المصدرين والمستثمرين بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.



وأعربت في هذا السياق عن تطلع الجانب البريطاني الى تكثيف التعاون مع الكويت وبقية دول مجلس التعاون خلال السنوات المقبلة، مشيرة الى انه يجري العمل على مساعدة الشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها السوق البريطاني.



وأضافـــت أن «غرفة التجــــارة العربيــــة- البريطانية فخورة بدورها في مواصلة بناء صرح العلاقات الحيوية خاصة بين بريطانيا والكويت»، مشيرة الى أن «الغرفة ستكون دون شك حاضرة بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي الذي يقدم مساهمة لا غنى عنها تجاه الاقتصاد البريطاني».



وأكدت أن «أنشطة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن خلال تلك الفترة الطويلة تعد بمنزلة رسالة واضحة عن الثقة الكبيرة في الاقتصاد البريطاني».



وأشادت سيمونز بنجاح «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية في تحقيق أهداف الدولة بتقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلق محفظة استثمارية دولية «هائلة» في المملكة المتحدة، وفي دول أخرى من شأنها أن تضمن للأجيال القادمة مصادر دخل متنوعة.

عمدة الحي المالي لمدينة لندن: الروابط القوية بين الكويت وبريطانيا تسير قدماً





اللورد نيكولاس ليونز

لندن - كونا: رحب عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز بزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى المملكة المتحدة، تزامنا مع احتفال (مكتب الاستثمار الكويتي) في لندن بالذكرى الـ 70 لتأسيسه.



وقال اللورد ليونز في تصريح لـ «كونا» إن «الروابط القوية بين بلدينا لاتزال تسير قدما نحو مزيد من المتانة كما يتضح هذا من خلال الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن».



وأكد بهذه المناسبة أن «مكتب الاستثمار الكويتي» يستثمر عبر فرعه في العاصمة البريطانية في مختلف القطاعات، معتبرا أن الالتزام طويل الأمد من الجانب الكويتي تجاه المملكة المتحدة يظهر مدى قوة جاذبية لندن للمستثمرين العالميين ومكانها الفريد بين الأسواق الاقتصادية العالمية.



وأعرب اللورد ليونز عن تطلعه الكبير لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكويت، لاسيما خلال زيارته المرتقبة الى البلاد في أكتوبر المقبل.