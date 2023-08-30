حوار: ناهد إمام



قال د.عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن السوق المحلي حقق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن والبيض، مسجلا إنتاجا من الدواجن في عام 2022 بلغ حوالي 1.5 مليار دجاجة التسمين، بالإضافة إلى حوالي 13 مليار بيضة مائدة، ليصل نصيب الفرد إلى 21.950 كيلو غراما. وأشار عبدالعزيز، في تصريحات لـ «الأنباء»، إلى أن الخطة المستهدفة هي العمل على زيادة الإنتاج المصري من الدواجن ليصل إلى حوالي 2.5 مليار دجاجة في عام 2030، لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويخطط المنتجون لمضاعفة الإنتاج المحلي من بيض المائدة ليصل إلى 26 مليار بيضة.



وأوضح أن زيادة الإنتاج المخططة تجعل هناك فرصا كبيرة للاستثمار في ذلك القطاع المهم أمام المستثمرين داخل البلاد، وأيضا أمام المصريين بالخارج، مشيرا إلى إجمالي الاستثمارات بذلك القطاع يتجاوز 100 مليار جنيه.



وأكد أن الاستثمار في الدواجن يتطلب بصورة أساسية أن يكون لدى المستثمر خبرة جيدة تكفل له معرفة مدى صحة العمليات الصناعية الجارية في مكان تربية الدواجن.



وأشار رئيس الشعبة، إلى وجود 14 مرحلة للاستثمار في الدواجن هي: تربية جدود التسمين، جدود البياض، أمهات التسمين والبلدي، أمهات البياض والبلدي، قطاع بداري التسمين، قطاع بداري التسمين البلدي، دجاج إنتاج البيض التجاري، قطاع المفرخات، قطاع مجازر الدواجن، قطاع إنتاج الأعلاف، قطاع الأدوية، التحصينات، إضافات الأعلاف، قطاع ميكنة الدواجن، الصناعات المغذية لصناعة الدواجن، وأخيرا باقي أنواع التربية في مختلف أنواع الطيور والأرانب.