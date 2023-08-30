الشيخة عهود العلي: «فو» داعمة للشباب الكويتي و«برافو» فريق الفيلم

مساعد الزامل: «شيابني هني» نقلة إيجابية في مسيرة السينما الكويتية

د.زياد الحسيني: نقدم السينما الكويتية بمواصفات احترافية عالية

رون بيرلمان: آن الأوان لصناعة السينما الكويتية أن تحلّق عالمياً



عبدالحميد الخطيب



وسط حضور لافت لنجوم السينما الكويتية والعالمية وحشد من الشخصيات والقيادات الثقافية والفنية والإعلامية، أقيم مساء امس الاول البساط الأحمر لحفل افتتاح الفيلم الروائي الجديد «شيابني هني» للمخرج د.زياد الحسيني، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



الفيلم درامي - أكشن، لا يخلو من روح الكوميديا، ويقدم مزيجا جميلا بين الشغف والحب في قصة شبه واقعية مستوحاة من أحداث حقيقية حول رحلة الشاب سالم (حمد العماني) وصديقه منذ الطفولة أسد (يعقوب عبدالله)، اللذين يسعيان لتحقيق الثراء السريع من خلال أساليب وطرق ملتوية، تؤدي بهما إلى عدة مطبات غير متوقعة يصطدمان من خلالها مع مجموعة من الجنود المرتزقة، والعصابات الخفية، وجماعات إرهابية ذات أطماع توسعية، حتى يصل بهما المطاف إلى طريق مسدود لا يجدان إلا حل المواجهة للخروج منه.



«الأنباء» تواجدت في العرض الخاص للفيلم، وقالت الشيخة عهود سالم العلي الصباح رئيسة مجلس إدارة منصة «فو»: لقد أدينا رسالتنا من خلال منصة «فو» الداعمة للشباب الكويتي واستطعنا أن نحقق حلم المخرج د.زياد الحسيني وطموح الشباب المشاركين معه في الفيلم، نحن آمنا بفكرة الحسيني من اليوم الاول، وهو يعتبر من ابرز شباب الكويت في الاخراج، وكل ما يمكن ان اقوله وباختصار شديد ان «شيابني هني» سيضع السينما الكويتية على الخريطة العالمية، وأنا فخورة جدا به، «برافو» لفريقه الرائع، عساكم على القوة، كما سعدت بهذا الحضور الكريم والتنظيم الرائع الذي يليق بالمستوى الدولي الذي تحتله الكويت على كل المجالات والأصعدة.



بدوره، قال الامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل: فيلم «شيابني هني» يمثل نقلة إيجابية في مسيرة السينما الكويتية، بل انه يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ السينما الكويتية عبر تلك الفكرة والمضامين الجريئة التي يطرحها وأيضا هذه الكوكبة المتميزة من نجوم السينما الكويتية والهوليوودية الذين ساهموا في اثراء تلك التجربة الفنية التي يمكن التأكيد أنها خطوة في فضاء العالمية، ونحن في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نقدم كل الدعم والإسناد لمثل هذه التجربة الفنية والسينمائية، مشيرا الى انه يتم حاليا التحضير لمجموعة من المناسبات السينمائية التي ستشهدها الكويت في الفترة المقبلة.



فيما قال المخرج د.زياد الحسيني: أشعر في هذه اللحظات التي لطالما انتظرتها بالفخر والاعتزاز وأنا أشاهد نتيجة جهد دام لقرابة عشرة أعوام من الكتابة والتصوير والانتاج والانتقال بين الكويت والمكسيك، وسعادتي اكبر بردود الأفعال الإيجابية التي حصدها الفيلم سواء عند عرضه في مهرجان البحر الأحمر وفوزه بـ «جائزة الجمهور» او عند عرضه اليوم، وهي ردود أفعال تحفزنا لمزيد من الاستمرارية والعمل من اجل خدمة السينما الكويتية لتقديم ايقونة بمواصفاتها العالمية التي ستكون سفيرتنا الى العالم، مكملا: فيلم «شيابني هني» حصاد تعاون كبير لكثير من الأسماء من فنانين وفنيين وشركاء وداعمين، بالإضافة الى كل القطاعات التي ساهمت بدعم هذه التجربة التي نريدها ان تكون بمنزلة السفير الحقيقي للسينما الكويتية في المهرجانات والمحافل الفنية الدولية.



من جانبه، قال النجم الاميركي رون بيرلمان الذي وصل خصوصا للمشاركة في هذه الاحتفالية: أنا سعيد لأن أكون في الكويت وبين شعبها المضياف والذواق والعاشق الحقيقي لصناعة الفن السابع، وعلاقتي بالمخرج الصديق زياد الحسيني تعود لسنوات طويلة سعدت خلالها بالعمل والتعاون المشترك، بالإضافة الى عرض العمل في مهرجان البحر الأحمر والفوز الكبير الذي حققه، بجانب تعاوني مع مجموعة رائعة من الفنانين والفنيين والمنتجين، وقد آن الأوان لأن تمضي مسيرة صناعة السينما في الكويت لتحلق الى فضاء العالمية، وسأغادر من الكويت الى الرياض، حيث سيتم افتتاح عروض الفيلم في المملكة العربية السعودية، ومنها أعود الى لوس انجيليس للالتزام بمواعيد تصوير أعمال سينمائية جديدة.



وقال النجم حمد العماني: فيلم «شيابني هني» من التجارب الفنية التي أعتز بها وأفتخر، وتمثل مرحلة مهمة من مسيرتي المهنية، خصوصا انها تفتح الباب على مصراعيه لتعاونيات فنية جديدة في الإطار السينمائي الاحترافي، وسعيد برود الأفعال التي يحصدها العمل والشخصية التي أقدمها فيه، وأيضا التعاون الفني المثمر مع المخرج د.زياد الحسيني.



كما قال النجم يعقوب عبدالله: أجسد في الفيلم شخصية جديدة بكل ما تعني الكلمة، فقد تم انجاز «شيابني هني» بمواصفات فنية عالية الجودة وفريق عمل دولي ساهم في انجاز التجربة بشكل فني رفيع أفتخر به، وأبارك لفريق العمل بقيادة المخرج الصديق د.زياد الحسيني على النجاحات والجوائز التي يحصدها الفيلم الذي سيجد طريقة الى عشاق السينما في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي العربية.



أما النجمة روان المهدي فقالت: سعادتي كبيرة بالعمل مع مخرج بمكانة وقيمة المخرج الفنان د.زياد الحسيني الذي قدم تجربة سينمائية عالية الجودة وبمواصفات فنية ترسخ بصمته وتؤكد على أسلوبه وتدعم مسيرته الفنية، حيث نترقب في قادم الايام المزيد من التجارب السينمائية المهمة مع هذا الفريق الرائع من الفنانين والفنيين والمنتجين، وأوجه الدعوة للجمهور الحبيب في الكويت ودول الخليج لمتابعة الفيلم والاستمتاع بأحداثه الشائقة.



وتحدث النجم فيصل العميري، قائلا: تجربة سينمائية جديدة تجعلنا نتفاءل بمستقبل صناعة السينما في الكويت والمنطقة، قياسا بالمواصفات الفنية العالية التي أنجز بها العمل والذي استغرق إنجازه اكثر من ثلاثة أعوام، كما أهنئ فريق العمل، من المخرج والفنانين والفنيين والمنتجين على الجائزة التي حصدها العمل خلال مهرجان البحر الأحمر وهي «جائزة الجمهور».



من جهته، قال المنتج عبدالعزيز الياقوت: أشعر بالفخر والاعتزاز للمشاركة في تحقيق هذه التجربة الإنتاجية التي كانت حلما وأصبحت حقيقة نرى حصادها الإيجابي اليوم من خلال حفل افتتاح عروض الفيلم هنا في الكويت ومن قبلها خلال المشاركة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي، وهو بلا أدنى شك انجاز إضافي للفيلم ولرصيد السينما الكويتية الجديدة، ونشير هنا الى أن الفيلم سيجد طريقه الى صالات العرض في المملكة العربية السعودية نهاية الاسبوع الجاري.



بدوره، قال المنتج مشاري المطوع: فيلم «شيابني هني» واحد من التجارب الإنتاجية التي أفتخر بالمشاركة في إنتاجها خلال رحلتي الانتاجية بين هوليوود والكويت، وسعادتي اكبر بتقديم إنتاج يليق باسم الكويت ويقدم إضافة حقيقية لرصيد السينما الكويتية والخليجية، في تعاون فني بقيادة المخرج المتميز د.زياد الحسيني الذي يشكل فريقا رائعا يجمع عددا متميزا من الكوادر المبدعة من الكويت وهوليوود وبوليوود، بالإضافة الى فريق عالمي من التقنيين والفنيين الذين كانوا وراء هذا المنجز السينمائي الذي نفتخر به ونعتز.