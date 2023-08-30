قال «الكرملين» امس، إن روسيا لن تتخلى عن طموحاتها في إنزال مركبة على القمر بعد فشل أول مهمة لها إلى أقرب جيران الأرض منذ ما يقرب من 50 عاما هذا الشهر. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، «نعلم أن الطريق إلى النجوم محاط بالأشواك. المهم هو مواصلة البرنامج الروسي». وأضاف ان «الخطط طموحة للغاية وسيتم تنفيذها»، مشيرا الى أن المهمة الفاشلة ليست سببا «للشعور بالإحباط».



وتحطمت المركبة «لونا-25» على سطح القمر بعد حادث أثناء مناورات ما قبل الهبوط. وكان الهدف من المهمة هو إعلان عودة موسكو إلى استكشاف القمر بشكل مستقل على الرغم من المشكلات المالية وفضائح الفساد والعزلة المتزايدة عن الغرب.