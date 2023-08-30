ودع عدد من الماليزيين بعيون دامعة امس أنثيين من صغار حيوانات الباندا قبل إرسالهما إلى الصين في خطوة أخرتها جائحة كوفيد-19.



وتعاد يي يي المولودة عام 2018 وشنغ يي المولودة عام 2021 إلى الصين عملا باتفاق ثنائي بين البلدين نص على إعادة صغيرتي الباندا المولودتين في الأسر إلى الصين عندما تبلغان عامين. والصغيرتان من نسل شينغ شينغ وليانغ ليانغ اللذين أعارتهما الصين لماليزيا عام 2014 لمدة 10 سنوات احتفالا بمرور 40 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وسيبقى الوالدان في ماليزيا.



وتجمع محبو حيوانات الباندا ومنهم المصورة سيندي لاي (24 عاما) خارج حديقة الحيوانات آملين في إلقاء نظرة على الأنثيين الصغيرتين قبل مغادرتهما.



ورأت لاي أن رحيلهما لحظة «مؤثرة». وقالت إنها تشعر «بحزن شديد» كونها لن تستطيع «رؤية (أنثيي) الباندا الرائعتين». وأضافت: «سأبكي بالتأكيد عندما توضعان في الشاحنة لنقلهما إلى المطار».