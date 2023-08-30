أصدرت شركة كامكو إنفست تقريرها للاستدامة لعام 2022، والذي يسلط الضوء على الالتزام بالممارسات المستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنحاء أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وقد حققت كامكو إنفست خلال العام إنجازات مهمة في رحلة الاستدامة. فقد انضمت الشركة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي منصة قيادة تطوعية لتطوير وتنفيذ والكشف عن ممارسات الأعمال المسؤولة، لتكون بذلك أول شركة في القطاع المالي الكويتي تنضم إلى هذه المبادرة.



كما بدأت الشركة بدراسة مبادئ الاستثمار المسؤول، وتشمل أولى المبادرات في هذا المجال تضمين الطاقة النظيفة والخضراء كجزء من المبادئ الاستثمارية لصندوق كامكو للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية.



وواصلت الشركة تطوير استراتيجيتها للتحول الرقمي وأطلقت المرحلة الثانية من تطبيق كامكو إنفست، والتي تتضمن ميزات إضافية عديدة وتحسين مستوى تجربة العملاء، وتقديم واجهة استخدام أحدث، وضمن الميزات الأساسية التي تمت إضافتها كجزء من المرحلة الثانية لوحة التحكم، التي تم تصميمها لتوفر للعملاء نظرة شاملة على محافظهم الاستثمارية.



كما تمت إضافة ميزة أخرى تتيح للعملاء الاستثمار في المنتجات التي تقدمها الشركة من خلال التطبيق. ومع التحديث الحالي، يمكن للعملاء أيضا فتح حساب وبدء مسيرة الاستثمار من خلال الاختيار ما بين الحلول الاستثمارية المختلفة التي توفرها الشركة.



وعلاوة على ذلك، قطعت كامكو إنفست خطوات متقدمة في توحيد جهودها من خلال التعاون مع الكيانات العالمية التي تعزز ممارسات الأعمال المستدامة. وقد ساهمت هذه الشراكات في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهداف الاستدامة وتأثيرها الإيجابي الأكثر وضوحا.



كما واصلت الشركة جهودها تجاه تمكين الشباب من خلال افتتاح قاعات للطلاب في جامعة الكويت وتدريب الطلبة والخريجين في إطار برنامج الشركة التدريبي، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف شريحة الشباب.



أما فيما يتعلق بالحوكمة، فقد استمرت كامكو إنفست في تنفيذ إطار عمل قوي يوائم أعمالها مع أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية. وضمن هذا نهج الالتزام والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها التي تؤثر على الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال المراجعة الدؤوبة والمستمرة، تلتزم الشركة بجميع التطورات والتعديلات التنظيمية في أسرع وقت ممكن.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «إن نهج الاستدامة الذي نتبعه يمكننا من أن نكون أكثر شفافية وأخلاقية ووعيا بالبيئة في عملياتنا. وينبع هذا من إيماننا بأن الاستدامة أصبحت ضرورة أساسية للأعمال تؤثر بشكل كبير على طريقة عملنا وتفاعلنا تجاه البيئة والمجتمع وموظفينا. وتعكس هذه المبادرات التفاني الذي تظهره كامكو إنفست في مجال الاستدامة، ما يتماشى مع أهدافها في خلق تأثير إيجابي على المجتمع وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة».



واختتم صرخوه بالقول: «على الرغم من وجود الكثير مما يجب العمل عليه، سنواصل التزامنا بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتنا وتعزيز مبادراتنا في مجال الاستدامة في المستقبل».