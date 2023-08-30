أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميما إلى جميع البنوك المحلية بتمديد أوقات العمل بنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات ساعة إضافية ثانية بنهاية يوم العمل بداية من الرابع من سبتمبر المقبل.



وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إن التعميم يأتي في إطار مساعي «المركزي» نحو تطوير العمل في القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.



وأوضح أن قرار التمديد بساعة إضافية ثانية جاء بناء على دراسة لحاجة السوق ودراسة لعدد العمليات والشيكات التي تم تنفيذها خلال فترة التمديد التجريبية. وأشار الى أن ساعات عمل الأنظمة أصبحت من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة والربع مساء لنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات، ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء لنظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات اعتبارا من الرابع من سبتمبر المقبل.