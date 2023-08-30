أكد البنك الأهلي الكويتي دعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية، التي تستمر للعام الثالث على التوالي، والتي تعتبر من الأضخم والأبرز في المنطقة. وتهدف الحملة إلى تقديم محتوى توعوي يساعد على تحقيق الشمول المالي في المجتمع الكويتي، وتعريف عملاء البنوك على حقوقهم وواجباتهم المصرفية، وأنواع البطاقات المصرفية، والقروض، وطرق الادخار والاستثمار، وتوفر معلومات حول الخدمات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل تجنب عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، وشروط الحصول على القروض والخدمات الرقمية وغيرها.



وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت لؤي مقامس، بفعاليات حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية، مسلطا الضوء على الدور البارز الذي يلعبه البنك في دعم الحملة، ضمن إطار تعاونه المستمر مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، وهو ما ظهر من خلال تكريمه بين أفضل 3 بنوك داعمة لها في القطاع المصرفي خلال العام الماضي.



وأضاف مقامس أن البنك الأهلي الكويتي يضع إمكاناته كافة في سبيل إنجاح الحملة بتحقيق أهدافها المتنوعة والشاملة، من منطلق مسؤوليته الوطنية والاجتماعية، لافتا إلى تقديمه خدمات ومنتجات وحلولا مصرفية متنوعة تناسب احتياجات جميع فئات العملاء في السوق الكويتي. وتابع بالقول: «نمنح الأولوية في البنك الأهلي الكويتي لتثقيف العملاء حول جميع مواضيع الحملة، ونسعى لأن يكونوا على دراية بشروط الحصول على القروض المصرفية الإسكانية والاستهلاكية».



ويمنح البنك العملاء مهلة يومي عمل لمراجعة شروط القروض قبل التوقيع على العقد رسميا، بما يشمل تحديد قيمة ومدة القرض، وقيمة الأقساط ونسبة الفائدة، وغيرها. وأفاد مقامس بأن البنك الأهلي الكويتي يوجه النصائح الضرورية للعملاء، التي تضمن لهم حماية بياناتهم المصرفية من الاختراق ومنع المحتالين من الدخول إلى حساباتهم، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على الأرقام السرية وكلمات المرور وتجنب مشاركتها مع الآخرين، فضلا عن عدم استخدام رمز الاستخدام لمرة واحدة (OTP) إلا بعد التأكد من العملية والمرسل وقيمة المبلغ المطلوب دفعه، فضلا عن ضرورة عدم استخدام أجهزة السحب الآلي غير الآمنة عند السفر خارج الكويت، وعدم استخدام شبكات الواي- فاي غير الموثوقة.