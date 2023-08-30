الترشيح للمتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم المسجلين

في فترات التسجيل السابقة ثم في الفترة الأحدث وتسري على الذكور والإناث

مريم بندق



أوضح مصدر لـ «الأنباء» أنه يتم الترشيح للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكورا وإناثا وحسب المعايير التالية:



أ - تكون الأسبقية في الترشيح للمتخصصين (الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم) المسجلين في فترات التسجيل السابقة ثم في الفترة التي ستبدأ فجر يوم الجمعة المقبل وفقا للمعايير التالية للذكور والإناث:



- يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل - فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل - فإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا، وفي حالة التساوي يقدم الأكبر سنا، ثم المتزوج يليه الأعزب.



ب - تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقا للمعايير التالية:



1 - بالنسبة للذكور يقدم الأكبر سنا المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب.



2 - ومن الإناث تقدم المطلقة والأرملة ثم المتزوجة والعزباء فإن تساوت اثنتان تقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.