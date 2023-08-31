القاهرة - ناهد إمام



ذكرت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة د.أحمد السبكي، أنه تم اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية من خلال حصوله على درجة الاعتماد القومي GAHAR لمدة 3 سنوات.



وقال المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان د.أحمد السبكي - في بيان أمس - إن هذا المجمع الطبي يعد أول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر حاصل على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.



وأضاف أنه وفقا لهذا الاعتماد يكون مجمع الإسماعيلية الطبي أول مجمع طبي في تاريخ مصر من القطاعين الحكومي والخاص يجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية طبقا للنسخة المحدثة GAHAR2021 والمعتمدة دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.



وتابع: «نمضي قدما لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي في خدمة صحية تليق بالمصريين»، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر.



وأوضح أن نجاح اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي يبرهن على كفاءة أطقمنا الطبية والإدارية الأبطال وعزيمة قياداتنا الشابة المؤهلة، مثمنا كل الجهود المبذولة من كل فرد من القوى البشرية وكتيبة العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول بالمجمع إلى هذا الإنجاز.



وأشار إلى أن الوصول بمجمع الإسماعيلية الطبي لاجتياز معايير الاعتماد بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، هو ما يعد مؤشر نجاح لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقا لمعايير الجودة وسلامة المريض، وتماشيا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد أن مجمع الإسماعيلية الطبي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 400 سرير ويضم 13 غرفة عمليات، و6 معامل، و67 أسرة رعاية مركزة، و32 حضانة مبتسرين، ومتعدد التخصصات الطبية، حيث يشمل خدمات (الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأطفال، الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، أمراض القلب والصدر، الرعايات المركزة، رعايات القلب، رعايات الأطفال، الرمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، طب الجنين، الأمراض الجلدية، الحروق والتجميل، الجهاز الهضمي والكبد، رعايات الحروق، السمعيات، التخاطب).



ولفت إلى أن ذلك بالإضافة إلى الأقسام الخدمية بالمجمع الطبي، والتي تشمل الأشعات (العادية، والمقطعية، والماموجرام، والموجات فوق الصوتية، والدوبلر، والسونار، والإيكو والرنين المغناطيسي، بجانب أقسام القسطرة القلبية، والأشعة المتنقلة، وCR، ومعامل (الإكلينيكي الباثولوجي، الهيماتولجي، الفيروسات، البكتيرولوجي، كيمياء الدم»، وأقسام بنك الدم، ومناظير الجهاز الهضمي وERCD، ومناظير الجراحة العامة، ووحدة العلاج الطبيعي ورسم العصب وتخطيط العضلات، ووحدة التصوير الإشعاعي للثدي، ومركز الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.



ونوه بأنه تم تقديم أكثر من مليوني خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمجمع الإسماعيلية الطبي حتى الآن، لافتا إلى نجاح تسجيل واعتماد 30 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.