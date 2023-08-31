القاهرة - ناهد إمام



أشاد سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا علي التونسي بمطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار زيارته للقاهرة استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والذي من المقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024. وأعرب علي التونسي، في الجولة التي رافقه فيها ممثلو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن سعادته للحصول على تلك الفرصة الرائعة لزيارة مطار سفنكس الدولي في القاهرة الذي تحول بسرعة إلى مركز محوري يربط المسافرين بالمواقع الأثرية الشهيرة في مصر.



كما أشادت الصفحة الرسمية للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا بمطار سفنكس الدولي، واصفة المطار أنه «يحقق التميز في عالم الطيران ويقع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الأسطورية والمتحف المصري الكبير الشهير، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة».



يذكر أن المساحة الإجمالية لمطار سفنكس تبلغ 24 ألف متر مسطح، ويشمل صالتي السفر والوصول بسعة 1200 راكب/ ساعة، ويحتوي على 10 كاونترات وصول، و10 كاونترات سفر، و3 سيور حقائب، وقاعة لسفر وأخرى وصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونترات لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات و16 أسانسير و8 سلالم متحركة و4 كباري تحميل ركاب تخدم 4 طائرات، و12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتي وساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 باصا ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.