قالت سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية إنها «تسترعي انتباه المواطنين الكويتيين الموجودين في جنوب شرق الولايات المتحدة لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع العاصفة الاستوائية (إيداليا) المتوقعة خلال منتصف هذا الأسبوع».



وأضافت السفارة في بيان تلقته «كونا»: في الوقت الذي تتمنى فيه للجميع السلامة، فإنها تؤكد ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية. كما طلبت السفارة من المواطنين الكرام التواصل معها ومع القنصليات العامة للكويت في نيويورك ولوس أنجيليس عند الضرورة على هواتف الطوارئ المخصصة لذلك، وهي:



٭ السفارة في واشنطن: 12022620758 +



٭ القنصلية العامة في لوس أنجيليس: 13102793644 +



٭ القنصلية العامة في نيويورك: 19172426688 +