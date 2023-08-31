

قدم سفيرنا لدى جمهورية الجبل الأسود فايز المطيري أوراق اعتماده إلى الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في مدينة (سيتيني) العاصمة التاريخية لمملكة الجبل الأسود القديمة.



وذكرت سفارتنا لدى الجبل الأسود، في بيان تلقته «كونا»، أن السفير المطيري نقل خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود وشعبها.



وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين والسبل المتاحة لتطويرها وتعزيز التعاون في شتى المجالات، حيث تم التعبير عن ارتياح البلدين لفتح خط طيران مباشر من مدينة الكويت إلى مدينة «تيفات» السياحية بالجبل الأسود عبر شركة طيران الجزيرة الكويتية، كما تم التشديد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين في سبيل دفع عجلة العلاقات الثنائية.



وأضاف أن الرئيس ميلاتوفيتش قدم من جانبه الدعوة إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لزيارة جمهورية الجبل الأسود، كما أبدى رغبته في زيارة الكويت والالتقاء مع القيادة السياسية.