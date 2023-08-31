ثامر السليم



شددت عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د.رواء الجارالله على ضرورة اختيار الطالب للمقررات التي يرغب في التسجيل بها من خلال قائمة المقررات المفضلة في الصفحة المخصصة له بنظام التسجيل والتي من خلال استخدامها نتمكن معرفة المواد الأكثر طلبا حتى نوفرها للدراسين خلال فترة الباي فورس الأولى، وذلك لإعطائهم الأولوية في التسجيل، مطمئنة الطلبة المسجلين بـ 12 وحدة دراسية وتخوفهم من تأثير الباي فورس عليهم بأن هناك فترتين للباي فورس الإلكترونية، مبينة ان الطالب الذي سيقوم بتعبئة القائمة بوقت مبكر سوف تكون له الأولوية في التسجيل بـ «الباي فورس».



وتابعت الجارالله خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت مع عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د.رواء الجارالله، وذلك على برنامج الانستغرام للرد على كافة التساؤلات الطلابية في عملية تسجيل المقررات الدراسية، انه خلال فترة الباي الأولى والتي ستنطلق بتاريخ 6 إلى 8 سبتمبر سوف نسعى الى تقليص طلبات الباي فورس، وذلك عن طريق تقديم الطلبات له إلكترونيا لتجاوز بعض الموضوعات التي أثيرت لاحقا عن التسجيل بالواسطة والمحسوبية وغيرها من المواضيع التي تؤثر على جودة عملية التسجيل.



وعن سؤال سبب تقليل مراحل الباي فورس في جامعة الكويت، بينت الجارالله تغير الاستراتيجية، وذلك لأننا بحاجة إلى تلبية احتياجات الطلبة بشكل مجد أكثر، مؤكدة ان الحاجة تكون بتوفير فترات قصيرة بشعب دراسية كثيرة يمكن من خلالها تسجيل الطلبة، تغني عن مراحل الباي فورس الكثيرة التي قد لا تكون هناك شعب دراسية متوافرة.



وفيما يتعلق بالتسجيل المبكر الأول وعدم توافر شعب دراسية كافية، بينت الجارالله ان الشعب الدراسية تطرح بحسب نمط اعتيادي تام دون الرجوع إلى الحاجة الفعلية للطالب، كما ان هناك مراحل لتسجيل لاحقة نوفر من خلالها شعبا دراسية حتى يتم استكمال الجدول الدراسي لجميع الطلبة قبل البدء بالدراسة.



وعن الطلبة المتفوقين وعدم إعطائهم الأولية في التسجيل كما كان في السابق، قالت الجارالله إن هناك أولويات وضعتها العمادة وتتمثل في المعدلات العالية والمنخفضة والطلبة الأقرب في التخرج وكذلك الطلبة المستجدين، مشيرة إلى ان العمادة بصدد إعداد دراسة لمعرفة الأولويات ومدى تأثيرها في التسجيل والفئة الأولى بعمليات التسجيل.



وعما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل الطلبة خلال الفترة الحالية مع عدم وجود فترة تسجيل فعليا والتي نتج عنها نقص في المقاعد الدراسية، قالت الجارالله: اننا تابعنا الموضوع من كثب ووجدنا ان المسجلين بتلك الشعب هم من الطلبة المستجدين، والمحولين، وكذلك الطلبة الدراسون على نفقتهم الخاصة ممن كانوا مفصولين سابقا، وجميع هذه الشرائح تستطيع التسجيل حتى إن كانت الفترة مغلقة.