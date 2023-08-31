

محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية د.محمد حسن العجمي عن انطلاق مهرجان القرطاسية والمستلزمات المدرسية، والذي يتزامن مع استعدادات الطلبة وأولياء الأمور للفصل الدراسي الجديد، مبينا أن تخفيضات مذهلة غير مسبوقة يتضمنها هذا المهرجان الضخم الذي تشارك فيه نحو 36 جمعية متخصصة بهذا المجال.



وقال العجمي في تصريح لـ«الأنباء» على هامش مهرجان القرطاسية الذي انطلق الأربعاء ويستمر شهرا كاملا حتى 30 سبتمبر الجاري إنه تم تخصيص كوبون مشتريات بقيمة 25 دينارا لكل رب أسرة من المساهمين، وذلك لمنحهم استفادة أكبر من مهرجان القرطاسية المقام في ميزانين سوق 3، فضلا عن دعم الجمعية للأصناف المشمولة بالمهرجان من بند دعم المهرجانات، لافتا إلى أن بعض الأصناف تباع في المهرجان بقيمة 50 فلسا، مما يؤكد أن التخفيضات المميزة هي السمة الغالبة في المهرجان.



وأوضح أن الجمعية تستعد أيضا لإطلاق مهرجان متخصص بلوازم العائلة، وذلك في فرع لوازم العائلة المركزي قطعة 10، والذي سيستمر لمدة أسبوع كامل، في حين تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مهرجان تسويقي ضخم بعد أسبوعين تحت عنوان: مهرجان العودة إلى المدارس والذي سيكون متاحا بتخفيضات كبيرة في كل الأسواق المركزية، على ما لا يقل عن 500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية وسيستمر لمدة 5 أيام.