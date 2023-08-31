محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة المقاولات الألمانية «WTE Wassertechnik» أصدرت بيانا بشأن المشروع الذي تقوم بتنفيذه في الكويت بقيمة 1.7 مليار دولار ويتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخطوط أنابيب للمياه المعالجة ومحطات ضخ وخزانات في منطقة أم الهيمان. وقالت الشركة في بيانها - وفقا للمدير العام لفرع الكويت ستيفان نالباش: «إننا نحرز تقدما في أعمال البناء في مشروع أم الهيمان للصرف الصحي في الكويت»، والذي يتم تنفيذه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.7 مليار دولار. وقالت المجلة انه تم تصميم المنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي من الجزء الجنوبي من الكويت لتزويد الزراعة ومختلف الصناعات الأخرى بمياه الصرف الصحي المعالجة بدرجة عالية، ويتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تبلغ طاقتها التصميمية 500 ألف متر مكعب يوميا، قابلة للزيادة إلى 700 ألف متر مكعب يوميا في وقت لاحق.



وتشمل أيضا شبكة بطول 450 كيلومترا من خطوط أنابيب الصرف الصحي وخطوط أنابيب الصرف الصحي المعالجة ومحطات الضخ والخزانات الضخمة، وسيكون للمنشأة محطة كهرباء فرعية خاصة بها بطاقة 300 كيلو فولت و«تنتج الغاز الحيوي أثناء عملية التنقية، وهو ما سيغطي جزءا كبيرا من احتياجاتها من الطاقة من تلقاء نفسها».



وقد وصل المشروع الى مرحلة الإغلاق المالي في أوائل عام 2020.



تجدر الإشارة إلى ان شركة Hogan Lovells الأميركية البريطانية هي التي قدمت المشورة لشركة WTE حول المشروع. وقالت في عام 2020 إن WTE هي المقاول العام لمنشأة معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون يورو (665 مليون دولار) وستقوم مع شركائها بتنفيذ شبكة القنوات ومحطات الضخ بقيمة 950 مليون يورو.



وستقوم شركة WTE بتشغيل منشأة معالجة مياه الصرف الصحي لمدة 25 عاما وشبكة القناة لمدة 3 سنوات.