أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي كتابه الأول بعنوان «علم The 5T’s وصفتنا للنجاح»، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتناول المعايير الخمس لنموذج «The 5T’s» التي يحتاجها كل فرد لبناء نفسه أولا ومن ثم أسرته ومجتمعه وكذلك مسيرته المهنية الناجحة، كأساس لبناء شخصية متوازنة وسليمة تؤثر إيجابيا على المجتمع ككل.



وهذه المعايير هي قواعد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها حيث تتمحور في: الثقة Trust، الشفافية Transparency، إدارة الوقت Time Management، العمل بروح الفريق Team Work والمهام Tasks، بشكل يتناسب مع وتيرة الحياة والوقت، بالإضافة إلى أهمية قيمة الرقم واحد «Value of One» ومبادئ الحوكمة وغيرها من المفاهيم المهمة الأخرى.



وقد تم الإعلان عن إصدار هذا الكتاب في فندق سيمفوني ستايل من خلال ورشة العمل التي تم اقامتها لموظفي الشركة التجارية العقارية وشركاتها التابعة والزميلة يوم السبت الماضي 26 أغسطس2023، وتم تقديم شرح تفصيلي للمعايير الخمس التي تعزز مفهوم التنمية والتطوير الوظيفي والشخصي لدى الأفراد، بالإضافة الى عرض تفصيلي عن قيمة الرقم واحد «Value of One»، وهو الرقم الذي يضاف إلى الإيرادات و/ أو يخفض من التكاليف ويزيد من الأرباح، وتخلل الورشة عرض العديد من الخبرات التي تم اكتسابها من خلال الدراسات والتجارب من واقع العمل Case Studies.



وفي هذا السياق قال معرفي ان الكتاب نتيجة خبرات سنوات عديدة وجهود مكثفة لمنح القارئ فهما مبسطا لوصفة النجاح، وختم كتابه بدروس مستفادة من خبراته في الحياة الاجتماعية والعملية بشكل عام، وفي الشركة التجارية العقارية بشكل خاص، من منطلق إيمانه بأن العلم ينشر ولا يكتم، ويجب أن تتم مشاركته لتعم الفائدة على الجميع لأن «The 5T’s» هي الطريق للنجاح.



وإعمالا لهذا الهدف، أهدى معرفي إصداره الأول من كتاب علم The 5T’s إلى جميع الحضور وأعلن عن توفيره مجانا لكل من يرغب في الحصول عليه بمجرد التواصل مع الشركة.



وأكد أن «التجارية» لطالما آمنت بتعزيز ثقافة النمو والتعاون، وأن المبادئ التي تم تسليط الضوء عليها في الكتاب تعكس التزامه بتوجيه الموظفين لاكتشاف واختبار أفضل ما لديهم على المستوى الشخصي والمهني، وهذا يضمن أن كل موظف في «التجارية» مجهز لمواجهة التحديات والتعاون بفعالية والتفوق في مهامه وأعماله في شتى نواحي الحياة.



وختم معرفي حديثه بالقول: «تحرص الشركة التجارية العقارية دائما على الاستثمار في تطوير موظفيها وتزودهم بالوسائل اللازمة لتعزيز قدرتهم على رسم خارطة الطريق وإطلاق العنان لإمكاناتهم والمساهمة في تحقيق الأهداف».