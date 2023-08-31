طالبت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن بشرح سبب زيارة المدعي الذي يعمل مساعدا للمستشار القضائي الخاص جاك سميث للبيت الأبيض قبل توجيه لائحة اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب بسوء التعامل مع سجلات ووثائق الأمن القومي السرية.



وكتب رئيس اللجنة البرلمانية النائب جيم جوردان إلى المدعي العام ميريك غارلاند ورئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس يطلب جميع المستندات ذات الصلة بالاجتماعات الثلاثة المعروفة للمحامي جاي برات في البيت الأبيض، والتي كشفته صحيفة «نيويورك بوست» مؤخرا.



وقال جوردان في رسالته: «وفقا للتقارير الأخيرة، التقى جاي برات وهو موظف بوزارة العدل وكبير مساعدي المستشار الخاص جاك سميث مع مسؤولي البيت الأبيض عدة مرات قبل أسابيع فقط من توجيه السيد سميث الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب».



وأضاف أن «هذه المعلومات الجديدة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال بذل جهد منسق بين الوزارة والبيت الأبيض للتحقيق مع المعارضين السياسيين للرئيس بايدن ومحاكمتهم»، بحسب ما أوردت «العربية نت» أمس.



وطلب جوردان «جميع الوثائق والاتصالات التي تشير أو تتعلق بأي موعد أو اجتماع أو زيارة أخرى قام بها برات إلى البيت الأبيض»، علما بأنه يمكن أن يتحول هذا الطلب إلى أمر استدعاء ملزم قانونا إذا لم يتم توفير السجلات المطلوبة.



وتابع جوردان أن «هذه الرسالة بمنزلة طلب رسمي للحفاظ على جميع السجلات والمواد الحالية والمستقبلية المتعلقة بمواعيد السيد برات واجتماعاته وزياراته».



وزار برات البيت الأبيض ثلاث مرات منذ أن تولى بايدن منصبه، وفقا لسجلات زوار البيت الأبيض – بما في ذلك زيارة واحدة بعد انضمامه إلى فريق سميث في نوفمبر 2022.



وشغل برات منصب رئيس قسم مكافحة التجسس بوزارة العدل في قسم الأمن القومي منذ أكتوبر 2018، وزار مارالاغو في يونيو 2022 لتفقد مرافق التخزين في منزل ترامب.



من جانب آخر، حدد المرشح الجمهوري ونائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس عددا من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها في اليوم الأول إذا تم انتخابه رئيسا.



وشرح بنس خططه بالتفصيل في مكالمة مع الصحافيين، قائلا إن هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات التنفيذية لتفكيك أجندة إدارة الرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكره موقع «ذا هيل» الأميركي.



وقال: «كما قلت منذ أن أطلقت حملتي، أنا أرشح نفسي للرئاسة لأنني أعتقد أن هذا البلد يعاني من الكثير من المشاكل»، مضيفا: «خطة العمل التنفيذية لليوم الأول هي محاولة وضع رؤية لتلك الإجراءات التي نعتقد أنها ستبدأ في وضع أمتنا على الطريق الصحيح».



ومن بين الإجراءات التنفيذية التي قال بنس إنه سيتخذها عند توليه الرئاسة: إلغاء الدعم الفيدرالي للإجهاض، وتجميد الإنفاق غير الدفاعي، وإنهاء العمل الفيدرالي من المنزل، وإلغاء إجراءات إدارة بايدن بشأن الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، وإنهاء التحقيقات ذات الدوافع السياسية.